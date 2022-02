Kayzer faz primeiro treino pelo Fortaleza e já está regularizado

Atacante chegou ao Pici e já fez primeiro trabalho nesta quarta-feira. Nome do atleta já consta no BID

Enquanto Renato Kayzer fazia seu primeiro treino como atleta do Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 9, no Pici, o nome dele foi publicado no BID da CBF, o que o deixa apto a estrear pelo Tricolor.

O fato da regularização ter sido rápida foi importante para que o jogador possa atuar também no Campeonato Cearense, que começa neste mês para o Leão.

A condição física não deve ser empecilho para que o atleta possa estrear o mais breve possível, já que ele vinha treinando normalmente no Athletico-PR. A maior preocupação do atacante talvez seja mesmo entrar no ritmo de jogo que Vojvoda gosta e se entrosar com o grupo.

No primeiro dia de trabalho no Pici, ele falou ao site oficial do clube sobre o novo desafio. “Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar vestindo essa camisa. Quero fazer história”, disse.

Kayzer admitiu que já sentiu o calor do torcedor antes mesmo de ser oficializado como reforço do time para a temporada 2022. “Muito legal receber esse carinho. Quando saiu o interesse, fiquei muito feliz. Saíram muitas notícias e recebi várias mensagens”, contou.

