Sem vencer há cinco jogos, Fortaleza tem quarto pior aproveitamento do 2º turno da Série A

Com 38,1% de rendimento no returno do Brasileirão, empatado com Athletico-PR e Grêmio, Leão amargou quatro derrotas e um empate nos compromissos recentes. Última vitória foi há quase um mês, sobre o Furacão

A goleada sofrida por 4 a 0 para o Ceará, na última quarta-feira, 17, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A, ratificou o momento de oscilação do Fortaleza na temporada. Em queda, a equipe do Pici não vence há cinco jogos na competição nacional e amarga o quarto pior aproveitamento do segundo turno - 38,1%, empatado com Athletico-PR e Grêmio-RS.

Em 14 jogos no returno do Brasileirão, o Tricolor somou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e oito derrotas. Foram 11 gols marcados e 20 sofridos, com saldo negativo de 10 gols, o que torna o desempenho pior do que os rendimentos de Furacão e Imortal, que têm os mesmos números de triunfos, igualdades e reveses no recorte, segundo o site Sr. Goool. Apenas Chapecoense-SC, Sport-PE e Atlético-GO tiveram aproveitamento pior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Nos últimos cinco jogos, Fortaleza foi vazado 11 vezes e marcou apenas dois gols

Vojvoda admite má atuação do Fortaleza no Clássico-Rei e fala em recuperação na Série A

Após derrota em Clássico-Rei, Fortaleza volta aos treinos de olho no Palmeiras; veja desfalques

O último resultado positivo do Leão no Campeonato Brasileiro foi há quase um mês, na vitória por 3 a 0 sobre o próprio Athletico-PR, no dia 23 de outubro. De lá para cá, foram quatro derrotas e um empate, que culminaram na saída do G-4 e queda para a sexta posição, com 49 pontos.

O primeiro tropeço foi diante do América-MG, por 2 a 1, em Belo Horizonte, no dia 30 de outubro. Na semana seguinte, revés por 1 a 0 no confronto direto contra o Corinthians-SP, fora de casa. O único ponto somado foi no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Castelão. Na sequência, derrota por 3 a 0 no duelo direto diante do RB Bragantino-SP e nova derrota elástica para o Vovô.

Em busca de uma inédita vaga na Copa Libertadores do próximo ano, o Fortaleza tem mais cinco jogos pela frente na reta final da Série A, sendo três em casa (Palmeiras-SP, Juventude-RS e Bahia) e dois como visitante (Santos-SP e Cuiabá-MT).

O primeiro compromisso da sequência será diante do Verdão, no próximo sábado, 20, às 19 horas, novamente no Castelão, pela 34ª rodada da competição.

Últimos cinco jogos do Fortaleza na Série A:

América-MG 2x1 Fortaleza - 30/10



Corinthians-SP 1x0 Fortaleza - 06/11



Fortaleza 1x1 São Paulo - 10/11



RB Bragantino-SP 3x0 Fortaleza - 13/11



Fortaleza 0x4 Ceará - 17/11

Tags