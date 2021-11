Nos últimos cinco jogos, Fortaleza foi vazado 11 vezes e marcou apenas dois gols

Leão acumula quatro derrotas e um empate nos últimos cinco embates na competição. Queda no desempenho do Leão coincide com a ausência de Lucas Crispim por lesão

Brigando na parte de cima da tabela, o Fortaleza já viveu excelentes sequências no Brasileirão. A realidade do presente, entretanto, não é das melhores. Nos últimos cinco jogos na competição, o Tricolor do Pici soma quatro derrotas e um empate, tomando 11 gols e marcando apenas em duas ocasiões.

A queda no desempenho do Leão coincide com a ausência de Lucas Crispim na formação feita pelo técnico argentino. Principal peça de criação do elenco tricolor, ele está fora desde o final de outubro. De lá para cá, o Fortaleza tem demonstrado em campo falhas ofensivas e defensivas.

Na saída de campo, o meia Matheus Vargas, que entrou para o jogo no segundo tempo, pontuou a falta de intensidade do Leão na goleada sofrida por 4 a 0 diante do Ceará nesta quarta, 17. "Quem dá mais a vida, quem mais luta, sai com a vitória. Hoje nós deixamos de lutar, não igualamos na vontade e eles passaram por cima de nós. Se continuar com essa pegada, de jogar sem intensidade, a gente vai sofrer. Nosso time tinha uma característica, de marcar os caras em cima, e não estamos fazendo. Não é culpa do Vojvoda, isso é culpa dos jogadores, temos que chegar e dar o máximo", falou.

Veja sequência de resultados do Fortaleza nos últimos cinco jogos:

América-MG 2 x 1 Fortaleza

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 São Paulo

RB Bragantino 3 x 0 Fortaleza

Fortaleza 0 x 4 Ceará

