Após derrota em Clássico-Rei, Fortaleza volta aos treinos de olho no Palmeiras; veja desfalques

Um dia depois da derrota por 4 a 0 para o Ceará, o Fortaleza volta aos trabalhos na tarde desta quinta-feira, 18, com foco no próximo compromisso, diante do Palmeiras-SP. Para tentar virar a página da goleada, a equipe do Pici não poderá contar com Lucas Lima e tem Lucas Crispim e David como dúvidas.

No Clássico-Rei da última quarta-feira, 17, na Arena Castelão, o Tricolor sofreu derrota elástica para o arquirrival. Com pouco tempo para digerir o revés, a reapresentação será às 16 horas desta quinta, no Centro de Excelência Alcides Santos. O presidente Marcelo Paz se pronunciará em entrevista coletiva.

Sem baixas por suspensão, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá novamente o meia Lucas Lima, que pertence ao Verdão e não pode ir a campo por cláusula contratual. O camisa 25 ficou fora do confronto diante do Vovô por suspensão automática.

Já o ala Lucas Crispim (contusão no adutor da coxa esquerda) e o atacante David (edema na coxa direita) seguem em período de transição após lesões musculares e são dúvidas para o próximo jogo. A expectativa da comissão técnica é contar ao menos com o camisa 17.

Sem vencer no Brasileirão há cinco jogos, o Leão ocupa a sexta posição, com 49 pontos. O embate contra o Palmeiras-SP será no próximo sábado, 20, às 19 horas, novamente no Castelão, pela 34ª rodada.

