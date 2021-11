Vojvoda admite má atuação do Fortaleza no Clássico-Rei e fala em recuperação na Série A

Técnico do Leão concedeu coletiva ao final da partida e se colocou como culpado pelos erros táticos. Ele também justificou a má atuação com "erros individuais" do elenco

Da beira do campo, o técnico Vojvoda viu o Fortaleza sofrer quatro gols diante do Ceará na última quarta-feira, 17, em jogo válido pelo Brasileirão. Após o apito final, o técnico argentino concedeu coletiva, onde se colocou como culpado pelos erros táticos, mas também justificou a má atuação com "erros individuais", além de falar sobre a necessidade de recuperação para o restante do campeonato.

Em campo, o Fortaleza teve momentos, principalmente na primeira etapa, onde teve a bola. Entretanto, com uma transição pouco ágil e finalizações em sua maioria bloqueadas ou para fora, o time não conseguiu balançar as redes. Analisando a atuação, Vojvoda falou sobre os erros que não devem ser cometidos em importantes partidas.

"Hoje assistimos erros individuais que não podemos cometer em uma partida de tamanha importância. Acho que com 2 a 0 no primeiro tempo diante de um rival em um clássico, não podemos voltar a cometer erros que cometemos. Muitas vezes, na parte tática, eu sou o responsável (pelos erros). Hoje também aconteceu isso. Teve o primeiro gol, o segundo saiu de um escanteio nosso, e é muito difícil. Em um determinado momento, o time conseguiu criar situações de ataque, com finalizações, mas que não foram convertidas em gol. Também deixamos muito espaço. Vamos analisar bem a partida, atitudes, e vamos analisar o comportamento do time em todos os aspectos", disse.

Questionado sobre uma possível falta de vontade do time, o treinador argentino negou qualquer moleza do elenco. "Ninguém (está sem vontade), e se há problema com o elenco, eu soluciono dentro do vestiário. Mais do que nunca eu confio nos jogadores e são jogadores que estão lutando por um Fortaleza muito melhor. Hoje fizemos uma partida muito ruim e eu sei disso, os jogadores também sabem. O torcedor sofre e temos que mudar isso na próxima partida. Vai ser muito difícil, pois essas partidas (recentes) deixam cicatrizes, mas os jogadores do Fortaleza que eu treino vão ter personalidade e eu confio em cada um deles", pontuou.

Vojvoda também foi indagado sobre a influência da falta de possíveis reforços na baixa do futebol do Fortaleza. Para ele, no entanto, os atuais jogadores do Fortaleza podem sim ter forças para recuperar o futebol que já apresentaram antes.

"Esse elenco vai ter força sim. Se eu não pedi reforço, não é assim. Eu confio nos jogadores, fizemos um bom primeiro turno e esse não é momento para pensar se nos equivocamos em agosto ou não. Esse é o momento de pensar daqui para frente", falou.

Falando em recuperar o futebol já apresentado, o argentino reconheceu que o time teve um melhor aproveitamento no primeiro turno, mas destacou que irá se esforçar para que o time recupere o bom futebol que o colocou na briga por vaga na Libertadores.

"Eu exijo sempre melhora no jogo do meu time. No primeiro turno, o time tinha um jogo que funcionava muito bem. Conseguimos resultados, mas futebol tem isso. Eu vou seguir trabalhando para que Fortaleza recupere o futebol que nos colocou nessas posições. Vamos seguir trabalhando e confiando em todos, para trabalharmos juntos", pontuou.

Recuperação na próxima partida

No próximo sábado, 20, o Leão enfrenta o Palmeiras em casa, às 19 horas. Para Vojvoda, esta será a oportunidade para o time voltar a mostrar personalidade e conquistar uma vitória. "Trabalhar, reconhecer erros de cada um e de todos e seguir confiando. Saber que esse é um trabalho contínuo e, no próximo sábado, temos que dar uma amostra de personalidade diante do próximo rival", finalizou.

