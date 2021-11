Fortaleza empata com o São Paulo no Castelão e retorna ao G-4 do Brasileirão

Robson marcou o gol do Leão do Pici e Benítez deixou tudo igual para Tricolor Paulista. Ambos os tentos foram marcados na segunda etapa do duelo

O Fortaleza voltou ao G-4 do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, 10, o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Castelão, em jogo válido pela 31ª rodada da Série A. Robson marcou o único tento do Leão na partida aos 13 minutos no segundo tempo. Nos acréscimos, Benítez deixou tudo igual para o time paulista.

Com o resultado, o Fortaleza chega aos 49 pontos e volta para a 4ª posição da tabela. Já o São Paulo fica na 14ª colocação com 33 pontos. O Leão volta a campo no próximo sábado, 13, quando enfrenta o RB Bragantino fora de casa às 19 horas. Já o São Paulo recebe o Flamengo no domingo, 14, às 16 horas, no Morumbi.

O JOGO - Fortaleza e São Paulo protagonizaram, desde os minutos iniciais, uma partida bastante disputada. Bem posto defensivamente, entretanto, o Leão não cedeu tantos espaços para que o Tricolor Paulista fosse ao ataque. No primeiro tempo, a equipe comandada por Rogério Ceni deu apenas duas finalizações, todas para fora da meta de Marcelo Boeck.

Do outro lado do campo, o Fortaleza embora com um pouco menos de posse de bola, conseguiu oferecer mais perigo ofensivo. Nos minutos três e 28, Depietri teve chances de abrir o placar com excelentes chegadas na frente. Robson também recebeu boas bolas no ataque. O Tricolor do Pici chegou a oferecer perigo com Tinga e Jussa, mas foi para o intervalo sem balançar as redes.

O gol do jogo veio na segunda etapa. Aos 13 minutos, Depietri desceu pela lateral e cruzou a bola para Robson, que, do meio da pequena área, recebeu e finalizou sem chances de defesa para Volpi. Em resposta, o São Paulo foi para o tudo ou nada, pressionando a marcação defensiva do Tricolor do Pici. Igor Gomes, aos 15 minutos, chegou a assustar Boeck, que fez boa defesa.

Muitas bolas foram alçadas na meta de Boeck até que, aos 38 minutos, Bueno, com chute de longe, conseguiu deixar tudo igual no placar. Por posição de impedimento na jogada, o árbitro anulou o tento. Nos acréscimos, em cobrança de falta, Benítez colocou a igualdade no placar.

