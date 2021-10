Embalado na Série A, Fortaleza visita América-MG em Belo Horizonte

De olho na vice-liderança, Leão do Pici ganha reforços para encarar o Coelho no Independência e busca quarta vitória consecutiva fora de casa no Brasileirão

Com boa campanha como visitante e embalado pelos últimos resultados na Série A, o Fortaleza volta a campo diante do América-MG neste sábado, 30, às 21 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada, com o objetivo de manter o bom retrospecto longe da capital cearense e tentar assumir a vice-liderança.

Em trajetória histórica na elite, com presença constante no G-4, o Tricolor conseguiu aliar a força caseira à presença incômoda como visitante. Em 14 partidas fora de casa, foram seis vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 pontos conquistados e aproveitamento de 50%. A equipe do Pici fica atrás apenas de RB Bragantino-SP, Atlético-MG, Flamengo-RJ e Palmeiras-SP no recorte.

Além de conseguir bater adversários tradicionais e quebrar tabus históricos - diante de Galo, Verdão e São Paulo, por exemplo -, o Leão somou três triunfos nos últimos três compromissos longe da Arena Castelão pelo Brasileirão, batendo Sport-PE, Fluminense-RJ e Chapecoense-SC. Depois da goleada sofrida para o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, os comandados de Juan Pablo Vojvoda querem apagar a impressão da última passagem pela capital mineira.

"O mais importante agora é o América-MG, é o nosso foco principal. Não adianta pensar nas próximas dez rodadas, se não pensar principalmente e somente no América-MG agora. Se nós formos lá para fazer o nosso trabalho e fizermos nosso serviço bem feito, é mais um passo e cada vez vai chegando mais perto", ponderou o goleiro Marcelo Boeck, que se firmou novamente como titular.

Para o confronto na capital mineira, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue com três desfalques por lesão, mas ganhou três reforços. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima voltam a estar à disposição após ausência na Copa do Brasil, e o também zagueiro Tinga se recuperou de contusão muscular na coxa esquerda.

Em contrapartida, os alas Lucas Crispim (lesão muscular na coxa esquerda) e Yago Pikachu (luxação no ombro esquerdo) e o atacante Robson (entorse no tornozelo direito) seguem sob os cuidados do departamento médico. Bruno Melo segue no lado esquerdo, enquanto Daniel Guedes pode aparecer na direita. No ataque, Romarinho deve ganhar vez ao lado de David.

Comandado por Marquinhos Santos, ex-Fortaleza, o América-MG tenta se aproximar do G-8 do Brasileirão e deverá contar com força máxima. O experiente meia-atacante argentino Mauro Zárate se recuperou de contusão e pode ficar no banco de reservas para ser acionado no decorrer do duelo.

América-MG x Fortaleza

América-MG

4-3-3: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel. Técnico: Marquinhos Santos

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Daniel Guedes (Edinho), Felipe, Éderson, Lucas Lima e Bruno Melo; Romarinho e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte/MG

Data: 30/10/2021

Horário: 21 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP

VAR: Márcio Henrique de Gois/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5, Facebook Rádio O POVO CBN e YouTube O POVO

