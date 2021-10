Quantos pontos o Fortaleza precisa para terminar a Série A dentro do G4; veja probabilidades

Em entrevista ao FutCast, o professor de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG) e coordenador do projeto Probabilidades no Futebol, Gilcione Nonato Costa, analisou os cenários para o Leão encerrar o campeonato entre os quatro primeiros

Com 48 pontos em 28 rodadas, o Fortaleza é o terceiro colocado da Série A. Faltando dez jogos para o fim do Brasileirão, o Tricolor está próximo de confirmar a vaga direta para a Libertadores. Em entrevista ao FutCast, o professor de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG) e coordenador do projeto Probabilidades no Futebol, Gilcione Nonato Costa, analisou os cenários para o Leão encerrar o campeonato entre os quatro primeiros.

"Se o Fortaleza fizer mais 14 pontos, (vai a) 62 pontos. Se chegar a essa pontuação, tem a probabilidade maior do que 92% de chance de ficar entre os quatro primeiros. É muito pouco provável que o Fortaleza não venha a participar da Libertadores. Para G6 é quase certo, 95% de chance. Se fizer rendimento de 14 pontos em 30 possíveis, tem probabilidade muito alta de ficar entre os quatro primeiros", explicou o estatístico no episódio 181 do FutCast (ouça abaixo ou na sua plataforma de podcast preferida).

A análise do professor é levando em consideração o cenário mais disputado, no caso de apenas o G6 classificar para a Libertadores (quatro primeiros com vaga direta e quinto e sexto indo para a pré). Lembrando que pode haver G9 no Brasileirão classificando para o torneio continental (entenda clicando aqui).

Após a eliminação na Copa do Brasil, nessa quarta-feira, 27, o Tricolor foca todas as atenções na reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda disputará ainda cinco jogos em casa e cinco fora. No Castelão, o time do Pici encara São Paulo, Ceará, Palmeiras, Juventude e Bahia.



Como visitante, o Fortaleza enfrenta América-MG, Corinthians, Bragantino, Santos e Cuiabá.

O próximo duelo do Tricolor será neste sábado, 30, às 21 horas, contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O confronto será válido pela 29ª rodada.

