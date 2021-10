Com três vitórias seguidas, Fortaleza tenta manter boa campanha como visitante na Série A

11:00 | Out. 29, 2021

Dono do quinto melhor aproveitamento fora de casa no Brasileirão, Leão bateu Sport, Fluminense e Chapecoense nos últimos duelos longe do Castelão e tenta repetir a dose diante do América-MG

Após dois compromissos consecutivos na Arena Castelão - um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil -, o Fortaleza volta a viajar para enfrentar o América-MG e leva na bagagem a expectativa de manter o bom desempenho fora de casa: com o quinto melhor aproveitamento como visitante na Série A, a equipe do Pici conseguiu três vitórias nos últimos três jogos longe da capital cearense.

Em 14 partidas em terrenos adversários, o Tricolor obteve seis vitórias, três empates e cinco derrotas, conquistando 21 pontos, que culminam em rendimento de 50% - atrás de RB Bragantino-SP, Atlético-MG, Flamengo-RJ e Palmeiras-SP. O escrete vermelho-azul-e-branco anotou 17 gols e sofreu outros 17.

O Leão conseguiu elevar a campanha como visitante nos últimos três confrontos, em que saiu vitorioso: no dia 26 de setembro, bateu o Sport-PE por 1 a 0 na Arena Pernambuco; em 6 de outubro, ganhou do Fluminense-RJ por 2 a 0 no Maracana; já no último dia 16, derrotou a Chapecoense-SC por 2 a 1 na Arena Condá.

Adversário da vez, o América-MG figura no meio da tabela do Brasileirão e tem desempenho irregular em Belo Horizonte. Em 14 jogos, o Coelho somou cinco triunfos, cinco igualdades e quatro reveses, com aproveitamento de 47,6% - o mesmo de Juventude-RS e São Paulo.

Agora com foco exclusivo na elite, o Fortaleza encara o América-MG neste sábado, 30, a partir das 21 horas, na Arena Independência, pela 29ª rodada da Série A. O Tricolor é o quarto colocado, com 48 pontos, enquanto o Coelho está na 10ª posição, com 35 pontos.

