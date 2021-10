Vojvoda não garante permanência de Bruno Melo e Edinho para as vagas de Crispim e Pikachu

Comandante do Leão falou sobre o assunto na coletiva após a eliminação na Copa do Brasil. Vojvoda elogiou principalmente Bruno Melo, mas admitiu que seguirá buscando alternativas

Com os alas Yago Pikachu e Lucas Crispim no departamento médico, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, optou por escalar Edinho e Bruno Melo como substituto de ambos, respectivamente, diante do Atlético-MG. Ao fim da partida, o argentino elogiou os dois jogadores, mas deixou claro que vai buscar outras alternativas enquanto os titulares não retornam.

"Pikachu e Crispim, são jogadores importantes. Eles dão uma versatilidade importante ao time por fora e por dentro. Bruno Melo fez boa partida contra o Athletico-PR e também na partida que participou (hoje), fez um bom trabalho. Edinho é um jogador que considero importante, que com o passar dos jogos, quando tiver mais minutos de competência (jogados), será um jogador importante também. Mas além disso, nós temos que seguir buscando sempre alternativas para poder encontrar o melhor funcionamento do time", disse o comandante tricolor.

Crispim trata lesão no músculo adutor da coxa esquerda e deve ficar fora por pelo menos um mês. Já Pikachu teve uma luxação clavicular no ombro esquerdo e se recupera, mas o clube não divulgou uma previsão de retorno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o lado direito, se não quiser manter Edinho ou fazer uma improvisação, Vojvoda pode testar Daniel Guedes. Já na esquerda, além de Bruno Melo, o jogador de origem disponível é o jovem Nathan, que defendeu a equipe de aspirantes e foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG.

A boa notícia para Vojvoda é que o lateral-direito Tinga, que joga na zaga, deixou o DM e já pode atuar na partida contra o América-MG, sábado, em Belo Horizonte.



Tags