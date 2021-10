Boeck garante Fortaleza 100% focado no América-MG e diz que clube tem dez finais pela frente

No dia seguinte à eliminação na semifinal da Copa do Brasil, o foco do elenco do Fortaleza se voltou completamente para o objetivo maior da temporada, que é conquistar uma vaga na Libertadores de 2022. É o que garante o goleiro Marcelo Boeck, que afirmou também que queda no torneio nacional deixou lições.

"Toda derrota sempre traz um aprendizado e ficou muito claro isso ontem (quarta-feira, 27). Tem que tratar cada jogo como uma final. O mais importante agora é o América-MG, é o nosso foco principal. Não adianta pensar nas próximas dez rodadas, se não pensar principalmente e somente no América-MG agora. Se nós formos lá para fazer o nosso trabalho e fizermos nosso serviço bem feito, é mais um passo e cada vez vai chegando mais perto (o objetivo)", disse o camisa 1.

Com dez rodadas pela frente, Boeck destaca que o grupo tem que se sobressair, apesar das perdas recentes, como Pikachu, Crispim e Robson, que estão no departamento médico. O arqueiro prega que quem entrar em campo precisa de apoio nesta reta final de Série A.

"Acho que o segredo é sempre o grupo, sempre o trabalho. Nós temos um grupo que também consegue ter um parâmetro muito parecido, lógico que cada um tem a sua característica individual, cada um tem sua maneira de colocar sua engrenagem nesse motor que funciona, mas nós temos que ter total confiança, apoiar todos aqueles que entrarem agora e torcer para que aqueles que ficaram fora possam voltar o mais rápido possível [...] Mas nós temos plena convicção e plena confiança e essa motivação que vai nos levar nessas dez rodada, que a gente vai chamar de dez finais, porque se cada um fizer sua parte bem feita independentemente dos nomes que estiverem dentro do campo, o Fortaleza vai sair vencedor e conseguir o objetivo", prega.

Marcelo Boeck avisa, no entanto, que não haverá vida fácil até a confirmação da vaga na Libertadores. Ele refuta que ter apenas a Série A pela frente ameniza a situação, uma vez que as finais da Copa do Brasil, caso o Tricolor tivesse passado, seriam depois do Campeonato Brasileiro. Além disso, o goleiro cita a maratona de jogos que se apresentará à frente.

“Tirando essa próxima semana, entre o jogo com o América-MG e o Corinthians, é a última semana nossa cheia, depois disso não para, é sempre (jogo) quarta e domingo. A gente sabia que ia ser extremamente complicada essa maratona, mas é algo que nós preparamos durante o ano todo para ter que enfrentar isso também. Vai ser extremamente difícil, extremamente corrido, vai ser cansativo, mas não vamos botar isso como desculpa ou multa, vamos atrás desse grande sonho”, disse.



