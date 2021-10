Tinga se recupera de lesão e deve reforçar Fortaleza diante do América-MG

Em meio às baixas por contusão nos últimos dias, o Fortaleza ganhou uma boa notícia vinda do departamento médico: o Esportes O POVO apurou que o lateral-direito e zagueiro Tinga se recuperou de lesão muscular e deverá ser reforço para a partida diante do América-MG, no próximo sábado, 30, às 21 horas, na Arena Independência, pela 29ª rodada da Série A.

O camisa 2 teve contusão no músculo adutor da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense-SC, na Arena Condá, no último dia 16. Desde então, o jogador iniciou tratamento e ficou fora dos dois jogos contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira, 27, o nome de Tinga já não constava no balanço do departamento médico divulgado antes do embate contra o Galo. Ainda assim, o atleta não figurou no banco de reservas na Arena Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Confira arbitragem dos jogos de Fortaleza e Ceará na 29ª rodada da Série A

Questionado se fica no Fortaleza para 2022, Vojvoda diz estar focado no momento presente

Fortaleza foca na Série A e se reapresenta de olho no América-MG; veja desfalques

Recuperado, o defensor volta a estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda e deverá ser utilizado contra o Coelho. Nos dois últimos compromissos, o volante Éderson foi escalado no lado direito da zaga e agradou ao comandante. Marcelo Benevenuto também volta a ser opção após ser baixa na Copa do Brasil, a exemplo do meia Lucas Lima.

Enquanto Tinga recebeu sinal verde do departamento médico, outros três jogadores seguem em recuperação: o ala direito Yago Pikachu com luxação clavicular no ombro esquerdo, o ala esquerdo Lucas Crispim com contusão no músculo adutor da coxa esquerda e o atacante Robson com entorse no tornozelo direito.

Na segunda passagem pelo Pici, o camisa 2 está no clube desde 2018 e soma 45 jogos disputados na atual temporada. Sob o comando de Vojvoda, o lateral-direito passou a atuar como zagueiro e se firmou na posição.

Tags