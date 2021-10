Com lesão no tornozelo, Robson desfalca Fortaleza diante do Atlético-MG

Atacante se machucou no triunfo sobre o Athletico-PR, realizou exame em hospital e faz uso de bota ortopédica no pé direito. Camisa 7 será mais uma baixa para a semifinal da Copa do Brasil

Artilheiro do Fortaleza na temporada 2021, o atacante Robson sofreu lesão no tornozelo direito, realizou exame de imagem e será desfalque no jogo de volta contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão, apurou o Esportes O POVO.

Autor do terceiro gol na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no último sábado, 23, pela Série A, o camisa 7 sofreu a pancada na região no confronto e foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo, dando lugar a Wellington Paulista. O tento anotado sobre o Furacão quebrou o jejum de 77 dias de Robson sem marcar.

O atacante está utilizando bota ortopédica no pé direito e realizou exame de imagem em um hospital da capital cearense para ter um diagnóstico da lesão. O jogador de 30 anos já está sob os cuidados do departamento médico do Tricolor e será mais uma baixa para o duelo contra o Galo.

Além de Robson, o ala Yago Pikachu tem suspeita de luxação no ombro esquerdo, iniciou tratamento e também está fora de combate, assim como o zagueiro Tinga se recupera de lesão na coxa esquerda. Já Lucas Crispim deixou a partida contra o Athletico-PR com problema muscular e virou dúvida.

O técnico Juan Pablo Vojvoda também não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, que já disputaram a atual edição do mata-mata nacional por outras equipes - Botafogo-RJ e Palmeiras-SP, respectivamente.

Com o revés por 4 a 0 no jogo de ida, no Mineirão, o Fortaleza terá que bater o Atlético-MG por cinco gols de diferença para avançar à decisão da Copa do Brasil para encarar Flamengo-RJ ou Athletico-PR. Em caso de triunfo por quatro tentos, a decisão será nos pênaltis. Já o Galo pode perder até por três gols para se classificar.

