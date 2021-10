Fortaleza evita estipular prazo e aguarda evolução da recuperação de Yago Pikachu

Ala direito sofreu luxação no ombro esquerdo e pode retornar aos gramados em até duas ou três semanas, mas departamento médico do Leão fará avaliação frequente para autorizar liberação

Jogador com mais participações diretas em gol do Fortaleza na Série A 2021, o ala direito Yago Pikachu teve confirmada luxação clavicular no ombro esquerdo e já está em tratamento. O Esportes O POVO apurou que o departamento médico do clube está otimista, mas evita estipular prazo de retorno aos gramados e aguarda a evolução da recuperação do camisa 22 para avaliar a situação.

O paraense de 29 anos sofreu a lesão no último sábado, 23, na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, pela Série A. Aos 39 minutos, em disputa de bola com Christian, Pikachu caiu no gramado por cima do braço e recebeu atendimento médico. Sem condições de permanecer na partida, foi substituído por Lucas Crispim e encaminhado ao vestiário do Castelão para iniciar o tratamento.

O jogador já passou a utilizar tipoia no braço esquerdo, realizou exame de imagem e postou nas redes sociais que não se tratava de "nada grave", projetando retorno em breve. A expectativa é que o camisa 22 esteja novamente à disposição de Juan Pablo Vojvoda em até duas ou três semanas, mas o cenário será reavaliado com frequência para acompanhar a recuperação do ombro.

Na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na quarta-feira, 27, pela semifinal da Copa do Brasil, Edinho foi escolhido para atuar na ala direita como titular. No decorrer do jogo, o treinador argentino também deu vez a Osvaldo na posição.

Além de Yago Pikachu, o Tricolor ainda perdeu outros dois jogadores por lesão diante do Furacão: Lucas Crispim teve contusão muscular na coxa esquerda e deverá cerca de um mês longe dos gramados, enquanto o atacante Robson sofreu entorse no tornozelo direito.

Por outro lado, o lateral-direito e zagueiro Tinga se recuperou e poderá reforçar a equipe na reta final do Brasileirão, a partir do duelo contra o América-MG, no próximo sábado, 30, às 21 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada.

Reforço do Fortaleza para 2021, Pikachu soma 43 partidas disputadas na temporada e 11 gols marcados. O ala se tornou uma das principais armas ofensivas do Leão e tem 13 participações diretas em tentos na Série A: oito bolas nas redes - divide a artilharia do elenco na competição com Robson - e cinco assistências.

