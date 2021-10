Fortaleza já conta com renovação de Vojvoda para 2022 e discute planejamento

Contrato prevê extensão automática até o final do próximo ano em caso de classificação do Leão para competição internacional, e treinador argentino organiza mudança da família para o Brasil

A pouco menos de dois meses do final da temporada, o Fortaleza já se organiza nos bastidores para 2022. No G-4 da Série A e cada vez mais próximo de carimbar participação inédita na Copa Libertadores, o clube do Pici já conta com a renovação automática do técnico Juan Pablo Vojvoda e discute o planejamento para o próximo ano, apurou o Esportes O POVO.

O argentino de 46 anos foi anunciado pelo Tricolor no dia 4 de maio deste ano, com contrato até o final de dezembro. O vínculo prevê renovação automática até o fim de 2022 em caso de classificação para uma competição internacional - Sul-Americana ou Libertadores -, o que está virtualmente concretizado, atingindo a meta estabelecida pelo presidente Marcelo Paz antes do início do Campeonato Brasileiro.

Presente entre os cinco primeiros colocados desde a primeira rodada do Brasileirão, o Leão tem quase 96% de chance de ir ao principal torneio continental pela primeira vez na história. A presença constante no topo da classificação também aproxima da conquista de uma vaga direta na fase de grupos, sem necessidade de encarar as etapas eliminatórias previamente.

Adaptado ao clube e à cidade, Vojvoda mantém o foco na reta final de 2021 para entregar os melhores resultados possíveis nas duas competições em disputa, mas se permite olhar para a próxima temporada. Ciente da cláusula de extensão automática, o treinador participa das discussões sobre o ano que vem com o departamento de futebol e não cogita deixar o Pici.

"Eu tenho uma confiança muito grande no trabalho que o Vojvoda está desenvolvendo no Fortaleza. Eu já o conhecia sob o ponto de vista técnico e tático, dos trabalhos dele, mas me surpreendi com a pessoa que ele é. A gente via o trabalho, mas não tinha como conhecer. E ele é um gestor humano incrível, um cara super simples mesmo, que aprendeu a amar o Fortaleza muito rápido. A gente sente nele a emoção. Na coletiva, às vezes, ele até mareja o olho de lágrima quando fala de uma vitória do clube, então ele está vivendo para caramba isso. Ele é um cara importante para esse processo de condução do Fortaleza, uma manutenção de modelo de jogo, encaixe de determinadas peças cirúrgicas", explicou o diretor de futebol Alex Santiago, em entrevista aos canais Glória e Tradição e Bora Leão.

Partiu do técnico, inclusive, a sugestão de representantes do Fortaleza visitarem clubes europeus ao final da temporada para observar e conhecer modelos de gestão e práticas dos respectivos departamentos de futebol para implementar no Centro de Excelência Alcides Santos. Vojvoda também tem discutido a possibilidade de profissionais para reforçar a comissão técnica e, claro, nomes de jogadores para o elenco.

No âmbito pessoal, o comandante se mobiliza para que os familiares estabeleçam residência em Fortaleza em breve, apurou o Esportes O POVO. A mudança definitiva da esposa e dos três filhos, que ainda residem na Argentina, já estava programa há alguns meses e deve ocorrer até janeiro de 2022. O quarteto esteve na capital em agosto e visitou a sede do clube.

Campeão cearense - o primeiro título da carreira como técnico -, Juan Pablo Vojvoda levou o Tricolor à melhor campanha na Copa do Brasil e está a seis pontos de superar o melhor desempenho no Brasileirão por pontos corridos, com chances altas de atingir vaga na Libertadores. Além dos resultados, o treinador argentino também conseguiu conquistar a torcida, apesar da distância na maior parte do ano.

Eleição não vira empecilho

Apesar de já ser organizar para 2022, o Fortaleza ainda vive indefinição em relação ao comando institucional para o próximo triênio. O mandato do presidente Marcelo Paz se encerra em dezembro desde ano, quando o clube terá eleições para os quatro poderes - Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina.

Após mudança estatutária realizada em dezembro de 2020, o atual mandatário passou a ter possibilidade de se candidatar para um novo mandato. No cargo desde novembro de 2017, Paz disse ao Esportes O POVO à epoca que não pensava em reeleição.

Pelo sucesso administrativo e esportivo no período, sobretudo na atual temporada, alguns conselheiros e dirigentes se mobilizam para convencer o presidente a permanecer no cargo por mais três anos. Marcelo Paz vê com bons olhos, mas também pondera questões pessoais. O diretor de futebol Alex Santiago é apontado como principal nome para encabeçar a chapa caso Paz não concorra.

