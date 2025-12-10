Transmissão de Flamengo x Cruz Azul: assista ao vivo e grátis

Flamengo e Cruz Azul jogam nesta quarta-feira, 10, pela Copa Internacional; saiba onde assistir / Crédito: Foto de Divulgação/Conmebol

Cruz Azul e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de dezembro, em partida válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental 2025. Conhecido como Derby das Américas, a partida reúne os campões da Libertadores e da Liga dos Campeões. O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens na Globo (canal de TV aberta) e na Sportv (TV por assinatura).

O confronto de ida acontece no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Qatar, às 14 horas (de Brasília). Cruz Azul x Flamengo: onde assistir à transmissão do jogo Globo: canal de TV aberta

Sportv: canal de TV fechada