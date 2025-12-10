Transmissão de Flamengo x Cruz Azul: assista ao vivo e grátis

Flamengo x Cruz Azul: saiba como assistir ao vivo e grátisJogo de estreia da Copa Internacional 2025 tem duelo entre Flamengo e Cruz Azul e ocorre hoje, 10. Partida conta com transmissão ao vivo e gratuita
Cruz Azul e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de dezembro, em partida válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental 2025. Conhecido como Derby das Américas, a partida reúne os campões da Libertadores e da Liga dos Campeões.
O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens na Globo (canal de TV aberta) e na Sportv (TV por assinatura).
Terá ainda lances em tempo real no YouTube da CazéTV e do GeTV, além de narração sem imagens na FlaTV, todos grátis e online.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube da CazéTV, da FlaTV ou do GeTV.
Cruz Azul x Flamengo ao vivo hoje (10/12): assistir à transmissão
O confronto de ida acontece no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Qatar, às 14 horas (de Brasília).
Cruz Azul x Flamengo: onde assistir à transmissão do jogo
Globo: canal de TV aberta
Sportv: canal de TV fechada
YouTube: CazéTV e GeTV
Escalação do Flamengo para jogo contra Cruz Azul
O atacante Pedro, ainda em recuperação de uma lesão muscular, estará fora da partida desta quarta-feira, 10.
Com exceção do recente vencedor do prêmio de gol mais bonito do brasileirão, Fílipe Luís pode relacionar qualquer jogador do elenco para o confronto.
A escalação oficial ainda não foi divulgada, mas a ESPN Brasil levantou uma possível escolha; confira:
- GOLEIRO: Rossi;
- DEFESA: Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro;
- MEIO-CAMPO: Pulgar, Jorginho, Arrascaeta;
- ATAQUE: Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Retrospecto e últimos confrontos entre os times
Flamengo e Cruz Azul se enfrentaram poucas vezes ao longo da história, sempre no México. Nos três encontros, o time mexicano levou a melhor. Agora, em terras catarianas, o rubro-negro tem a chance de diminuir esse desequilíbrio.
1985
- Cruz Azul 2×2 Flamengo (Torneio Juarez)
- Pêmaltis: Cruz Azul 9 × 8 Flamengo
1985
- Cruz Azul 2×0 Flamengo (Torneio Quadrangular Rosa de Ouro)
1987
- Cruz Azul 1×0 Flamengo (Torneio Azteca)