Transmissão de Flamengo x Cruz Azul: assista ao vivo e grátis

Flamengo x Cruz Azul: saiba como assistir ao vivo e grátis

Jogo de estreia da Copa Internacional 2025 tem duelo entre Flamengo e Cruz Azul e ocorre hoje, 10. Partida conta com transmissão ao vivo e gratuita
Tipo Notícia

Cruz Azul e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de dezembro, em partida válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental 2025. Conhecido como Derby das Américas, a partida reúne os campões da Libertadores e da Liga dos Campeões.

O jogo tem transmissão ao vivo e com imagens na Globo (canal de TV aberta) e na Sportv (TV por assinatura).

Terá ainda lances em tempo real no YouTube da CazéTV e do GeTV, além de narração sem imagens na FlaTV, todos grátis e online.

Confira abaixo ou assista direto do YouTube da CazéTV, da FlaTV ou do GeTV.

Cruz Azul x Flamengo ao vivo hoje (10/12): assistir à transmissão

O confronto de ida acontece no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Qatar, às 14 horas (de Brasília).

Cruz Azul x Flamengo: onde assistir à transmissão do jogo

  • Globo: canal de TV aberta

  • Sportv: canal de TV fechada

  • YouTube: CazéTV e GeTV

    Escalação do Flamengo para jogo contra Cruz Azul

    O atacante Pedro, ainda em recuperação de uma lesão muscular, estará fora da partida desta quarta-feira, 10.

    Com exceção do recente vencedor do prêmio de gol mais bonito do brasileirão, Fílipe Luís pode relacionar qualquer jogador do elenco para o confronto.

    >> Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp

    A escalação oficial ainda não foi divulgada, mas a ESPN Brasil levantou uma possível escolha; confira: 

    • GOLEIRO: Rossi;
    • DEFESA: Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro;
    • MEIO-CAMPO: Pulgar, Jorginho, Arrascaeta;
    • ATAQUE: Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

    Retrospecto e últimos confrontos entre os times

    Flamengo e Cruz Azul se enfrentaram poucas vezes ao longo da história, sempre no México. Nos três encontros, o time mexicano levou a melhor. Agora, em terras catarianas, o rubro-negro tem a chance de diminuir esse desequilíbrio. 

    1985

    • Cruz Azul 2×2 Flamengo (Torneio Juarez)
    • Pêmaltis: Cruz Azul 9 × 8 Flamengo

    1985

    • Cruz Azul 2×0 Flamengo (Torneio Quadrangular Rosa de Ouro)

    1987

    • Cruz Azul 1×0 Flamengo (Torneio Azteca)

