Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CazéTV terá transmissão com ídolos do Flamengo na Copa Intercontinental

CazéTV terá transmissão com ídolos do Flamengo na Copa Intercontinental

Adriano Imperador e Diego Alves vão participar da cobertura da CazéTV durante a campanha do Flamengo na competição
Autor Bruno Vasconcelos
Autor
Bruno Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CazéTV irá transmitir nesta quarta-feira, 10, a partida entre Flamengo e Cruz Azul pela Copa Intercontinental às 14 horas (de Brasília), com um toque rubro-negro nos comentários. Ídolos do clube, Adriano Imperador e Diego Alves participarão da cobertura da emissora durante a campanha da equipe carioca na competição.

O ex-atacante, campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, vai integrar a equipe de transmissão no estúdio ao lado de Casimiro, Luisinho e Gabriel Simões. 

Direto do estádio no Catar, o ex-goleiro Diego Alves, vencedor de duas Libertadores, duas Série A e uma Copa do Brasil entre 2019 e 2022 pelo Flamengo, acompanhará a movimentação do campo e o aquecimento dos jogadores.  Ele terá a companhia de Guilherme Beltrão, Igor Rodrigues e Chico Moedas, que comandarão a transmissão in loco, incluindo o pré-jogo e a Copazona.

Após conquistar a Libertadores e Brasileirão no mesmo ano, o elenco comandado por Filipe Luís enfrentará, caso vença o Cruz Azul, o Pyramids, do Egito. Em um cenário de triunfo novamente, a equipe disputará a taça contra o PSG, dono do título da Champions League 2024-25. O Flamengo tem a chance de se tornar bicampeão mundial e encerrar a temporada com “chave de ouro”.

 

 

Onde acompanhar a cobertura

  • Partida: Cruz Azul x Flamengo
  • Canal: CazéTV - YouTube
  • Horário: 14h - de Brasília

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

UEFA Champions League

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar