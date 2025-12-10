CazéTV terá transmissão com ídolos do Flamengo na Copa Intercontinental

Arrascaeta, meia do Flamengo, é capitão do time e artilheiro da Série A / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

A CazéTV irá transmitir nesta quarta-feira, 10, a partida entre Flamengo e Cruz Azul pela Copa Intercontinental às 14 horas (de Brasília), com um toque rubro-negro nos comentários. Ídolos do clube, Adriano Imperador e Diego Alves participarão da cobertura da emissora durante a campanha da equipe carioca na competição. O ex-atacante, campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, vai integrar a equipe de transmissão no estúdio ao lado de Casimiro, Luisinho e Gabriel Simões.

Direto do estádio no Catar, o ex-goleiro Diego Alves, vencedor de duas Libertadores, duas Série A e uma Copa do Brasil entre 2019 e 2022 pelo Flamengo, acompanhará a movimentação do campo e o aquecimento dos jogadores. Ele terá a companhia de Guilherme Beltrão, Igor Rodrigues e Chico Moedas, que comandarão a transmissão in loco, incluindo o pré-jogo e a Copazona. Após conquistar a Libertadores e Brasileirão no mesmo ano, o elenco comandado por Filipe Luís enfrentará, caso vença o Cruz Azul, o Pyramids, do Egito. Em um cenário de triunfo novamente, a equipe disputará a taça contra o PSG, dono do título da Champions League 2024-25. O Flamengo tem a chance de se tornar bicampeão mundial e encerrar a temporada com “chave de ouro”. Flamengo conquistou a Libertadores, após bater o Palmeiras por 1 a 0, em Lima Crédito: Adriano Fontes/Flamengo