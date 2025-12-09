Flamengo x Cruz Azul ao vivo: saiba horário e transmissão

O jogo do Flamengo marca o chamado Dérbi das Américas no Mundial / Crédito: Gilvan de Souza / CR Flamengo

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira, 10, em duelo pelas quartas de final, válido pela Copa Intercontinental da Fifa. A partida marca o chamado “Dérbi das Américas” e será disputada às 14 horas (horário de Brasília), no estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar.

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo, no SporTV e também nas plataformas de streaming CazéTV e Fifa+. Leia mais Tabela da Copa Intercontinental: veja possível caminho do Flamengo até a final Sobre o assunto Tabela da Copa Intercontinental: veja possível caminho do Flamengo até a final Flamengo x Cruz Azul: como chegam os times O Flamengo garantiu vaga na Copa Intercontinental após a conquista da Libertadores de 2025. Campeão continental, o Rubro-Negro vê o torneio como nova oportunidade de buscar um título mundial e encerrar a temporada em alta. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe aposta na base campeã da América, com nomes experientes no elenco e bom rendimento coletivo.

O Cruz Azul chega à competição como campeão da Champions da Concacaf, título que recolocou o clube mexicano no cenário internacional após mais de uma década. A equipe comandada por Martín Anselmi vive temporada consistente e tem como uma de suas principais virtudes a solidez defensiva. No ataque, o time aposta em Ángel Sepúlveda e Gabriel Fernández. A imprensa mexicana aponta como vantagem a menor carga de jogos ao longo da temporada, fator que pode representar vantagem física diante do Flamengo.