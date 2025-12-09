Flamengo x Cruz Azul ao vivo: saiba horário e transmissão

Flamengo x Cruz Azul no Mundial: horário, onde assistir e tudo do dueloFlamengo encara o campeão mexicano em jogo único que vale vaga na próxima fase do torneio internacional da Fifa; confira
Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira, 10, em duelo pelas quartas de final, válido pela Copa Intercontinental da Fifa.
A partida marca o chamado “Dérbi das Américas” e será disputada às 14 horas (horário de Brasília), no estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar.
O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo, no SporTV e também nas plataformas de streaming CazéTV e Fifa+.
Flamengo x Cruz Azul: como chegam os times
O Flamengo garantiu vaga na Copa Intercontinental após a conquista da Libertadores de 2025. Campeão continental, o Rubro-Negro vê o torneio como nova oportunidade de buscar um título mundial e encerrar a temporada em alta.
Sob o comando de Filipe Luís, a equipe aposta na base campeã da América, com nomes experientes no elenco e bom rendimento coletivo.
Nos últimos dias de preparação no Catar, o time trabalhou ajustes físicos e táticos. O treinador conta com Arrascaeta, Gerson e Pulgar como pilares no meio-campo, enquanto Bruno Henrique aparece como principal referência ofensiva.
Pedro, recuperado recentemente de lesão, foi relacionado, mas ainda não tem presença garantida entre os titulares.
O Cruz Azul chega à competição como campeão da Champions da Concacaf, título que recolocou o clube mexicano no cenário internacional após mais de uma década.
A equipe comandada por Martín Anselmi vive temporada consistente e tem como uma de suas principais virtudes a solidez defensiva.
No ataque, o time aposta em Ángel Sepúlveda e Gabriel Fernández. A imprensa mexicana aponta como vantagem a menor carga de jogos ao longo da temporada, fator que pode representar vantagem física diante do Flamengo.
O duelo é eliminatório. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.
Flamengo x Cruz Azul: onde assistir ao vivo
- TV Globo: canal de TV aberta
- SporTV: canal de TV por assinatura
- CazéTV: transmissão no YouTube
- Fifa+: streaming
Copa Intercontinental: dia e horário de Flamengo x Cruz Azul
- Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 (10/12), às 14h, horário de Brasília.
- Estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar.