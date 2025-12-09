Cebolinha revela onde Flamengo tem vantagem sobre o Cruz Azul (MEX)

Ponta avalia que chegar antes ao Catar ajuda o Rubro-Negro contra time mexicano, em duelo desta quarta (10/12) pelo Intercontinental / Crédito: Jogada 10

Espécie de 12º jogador do Flamengo, o ponta Everton Cebolinha comentou sobre a preparação do Rubro-Negro para a estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul (MEX). Após o treino desta terça-feira (9/12), em Al Rayyan, no Catar, o camisa 11 detalhou os motivos que o levam a crer que o Fla chega mais preparado, apesar de elogiar o time mexicano. “O que a gente pôde estudar é que é uma equipe muito intensa. Essas equipes mexicanas têm a intensidade e a força física como maior privilégio. Como eu falei, a gente está bem preparado enquanto a isso. Tem se preparado bem desde lá do Brasil, num pouco treino que a gente fez lá no Brasil e aqui também. E amanhã (quarta) a gente vai estar bem preparado e bem concentrado”, analisou o ponta.

LEIA MAIS: Pulgar dispara: “Mata-mata é onde o Flamengo cresce” Posteriormente, Cebolinha falou sobre as conquistas recentes do Flamengo: a Libertadores e o Brasileirão. O jogador admite que isso contribuiu na confiança da equipe, mas também fala sobre a dificuldade de se adaptar ao fuso horário do Catar. “Com certeza. Acho que a gente chega mais confiante depois de conquistar dois títulos da magnitude que a gente conquistou. A gente pode viajar um pouco antes, isso também já facilita para a gente poder adaptar ao fuso, que a gente sabe que é muito complicado. Mas a gente está bem preparado tanto fisicamente quanto mentalmente”, revelou. Flamengo ter mais jogos no ano influencia? O Flamengo vai para seu 76º no ano, enquanto o Cruz Azul vai para seu 54º. Para Cebolinha, que atuou apenas 40 jogos em 2025, isso não interfere na disputa por vaga na semifinal. No entanto, ter chegado antes ao local do jogo pode, sim, ter algum tipo de peso.