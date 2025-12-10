CazéTV e GeTV travam duelo inédito por audiência do Flamengo

Concorrentes no cenário esportivo digital, as emissoras vão disputar views pela primeira vez de uma partida de futebol envolvendo clubes

A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental 2025 abrirá, também, um confronto paralelo fora de campo. Isso porque CazéTV e GeTV, projeto criado pela Globo neste ano, duelarão pela primeira vez a transmissão simultânea de uma partida de futebol entre clubes. Concorrentes diretas, as emissoras preparam uma exibição especial do duelo contra o Cruz Azul, às 14 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 10, no Catar.

A iniciativa da Globo surgiu para ampliar sua força no crescente cenário esportivo digital, dominado até então pela CazéTV.

Até o momento, as concorrentes só duelaram pela audiência do da NFL realizado no Brasil, em São Paulo — com vantagem considerável do canal liderado por Casimiro Miguel.

Nesta quarta-feira, o público terá novamente a oportunidade de escolher por qual transmissão gratuita acompanhar a partida.