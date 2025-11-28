Flamengo na final da Libertadores 2025: histórico, expectativas e rival

Para o Flamengo, estar novamente na final reforça a imagem de clube de alta performance / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo está novamente na final da Copa Libertadores. Se conquistar o título, o time se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição, um marco que ampliaria seu peso histórico e institucional no futebol continental. A classificação após o empate contra o Racing, na Argentina, colocou o clube carioca em sua quinta decisão continental, reafirmando uma trajetória que, especialmente na última década, devolveu aos rubro-negros o protagonismo no cenário sul-americano.

A final, marcada para este sábado, 28, será contra o Palmeiras, rival direto no debate contemporâneo sobre qual clube brasileiro domina o continente nos últimos anos. A disputa, porém, vai além da taça: reacende debates sobre identidade, estilo de jogo, impacto financeiro e o ciclo competitivo que Flamengo e Palmeiras construíram desde o final da década passada. Flamengo: 1981 e a consagração de um time lendário A presença do Flamengo em finais da Libertadores começou em grande estilo. Em 1981, o time comandado por Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Tita e Nunes teve o Cobreloa como adversário e transformou aquela edição em um marco cultural para o futebol brasileiro. A conquista no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, com dois gols de Zico no jogo de desempate, consolidou o Flamengo como um gigante emergente no cenário internacional.

Apesar disso, o clube não repetiu o feito nas décadas seguintes. Campanhas irregulares, dificuldades estruturais e a instabilidade típica dos anos 1990 e 2000 afastaram o rubro-negro das decisões. Flamengo: uma longa espera até o retorno ao topo A segunda final, em 2019, marcou o fim de um hiato de 38 anos e simbolizou um momento de reconstrução. O time, então comandado por Jorge Jesus, conquistou uma virada histórica sobre o River Plate, em Lima, no Peru, consolidou o bicampeonato e inaugurou uma nova era no clube. A partir daí, o Flamengo passou a se firmar como presença frequente nas fases decisivas. Em 2021, voltou a disputar a final, mas acabou derrotado pelo Palmeiras na prorrogação.

Em 2022, recuperou a coroa ao vencer o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador, garantindo o tricampeonato em uma campanha quase perfeita, marcada por protagonismo de jogadores como Gabigol, Pedro e Arrascaeta. O período entre 2019 e 2025, portanto, transforma o clube em um dos que mais chegaram a finais da Libertadores no século XXI. Entre brasileiros, apenas Grêmio e Santos possuem número semelhante de participações em decisões ao longo da história. Para o Flamengo, estar novamente na final reforça a imagem de clube de alta performance e grandeza sustentada.