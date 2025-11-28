Calejado, Palmeiras tem 10 jogadores que já jogaram uma final de Libertadores

Finalistas pela terceira vez em cinco temporadas, Verdão leva a Lima um grupo experiente em busca do tetracampeonato / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras volta a viver um cenário que se tornou cada vez mais familiar nos últimos anos, a disputa de uma final de Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira chega à sétima final de sua história, sendo a terceira somente no intervalo de cinco anos, e encara o Flamengo neste sábado (29), às 18h, no Estádio Monumental, em Lima. Mais do que o momento, o clube carrega na bagagem uma peça que costuma pesar em finais: a experiência. O Verdão desembarcou no Peru com dez jogadores que já estiveram em uma decisão continental. Entre eles, seis levantaram a taça ao menos uma vez. Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga conquistaram as edições de 2020 e 2021, enquanto Piquerez esteve no título de 2021. Felipe Anderson, pelo Santos em 2011, e Andreas Pereira, campeão pelo Flamengo em 2022, completam a lista dos atletas que já sentiram o gosto da conquista. O próprio Andreas também participou da final de 2021, quando ficou com o vice.

Além disso, outros quatro jogadores carregam no currículo o amargo segundo lugar. Bruno Fuchs e Paulinho participaram da campanha vice-campeã do Atlético-MG em 2024. Já Khellven e Vitor Roque ficaram com o segundo posto pelo Athletico-PR em 2022. Desses dez nomes experientes, apenas Paulinho está fora de combate. O atacante passou por cirurgia na perna direita em julho e ainda não tem condições de jogo, embora tenha viajado com o elenco. Assim como Weverton, que se recupera de fissura na mão direita, e Evangelista, em tratamento pós-cirurgia na coxa. A presença deles é vista mais como apoio nos bastidores do que como opção para Abel Ferreira. Palmeiras pode ter novos protagonistas Se a vivência pesa a favor, o Palmeiras também terá espaço para estreantes no grande palco. No provável time titular montado por Abel, quatro jogadores disputarão a primeira final de Libertadores da carreira: Carlos Miguel, Murilo, Allan e Flaco López. Aliás, o confronto em Lima reúne duas equipes tricampeãs do torneio. Quem vencer, se isola como maior campeão brasileiro do torneio. Para o Palmeiras, a última conquista aconteceu em 2021, justamente sobre o Flamengo, no Estádio Centenário, no Uruguai, quando Raphael Veiga e Deyverson marcaram os gols do título.