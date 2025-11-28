Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Calejado, Palmeiras tem 10 jogadores que já jogaram uma final de Libertadores

Finalistas pela terceira vez em cinco temporadas, Verdão leva a Lima um grupo experiente em busca do tetracampeonato
O Palmeiras volta a viver um cenário que se tornou cada vez mais familiar nos últimos anos, a disputa de uma final de Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira chega à sétima final de sua história, sendo a terceira somente no intervalo de cinco anos, e encara o Flamengo neste sábado (29), às 18h, no Estádio Monumental, em Lima. Mais do que o momento, o clube carrega na bagagem uma peça que costuma pesar em finais: a experiência.

O Verdão desembarcou no Peru com dez jogadores que já estiveram em uma decisão continental. Entre eles, seis levantaram a taça ao menos uma vez. Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga conquistaram as edições de 2020 e 2021, enquanto Piquerez esteve no título de 2021. Felipe Anderson, pelo Santos em 2011, e Andreas Pereira, campeão pelo Flamengo em 2022, completam a lista dos atletas que já sentiram o gosto da conquista. O próprio Andreas também participou da final de 2021, quando ficou com o vice.

Além disso, outros quatro jogadores carregam no currículo o amargo segundo lugar. Bruno Fuchs e Paulinho participaram da campanha vice-campeã do Atlético-MG em 2024. Já Khellven e Vitor Roque ficaram com o segundo posto pelo Athletico-PR em 2022.

Desses dez nomes experientes, apenas Paulinho está fora de combate. O atacante passou por cirurgia na perna direita em julho e ainda não tem condições de jogo, embora tenha viajado com o elenco. Assim como Weverton, que se recupera de fissura na mão direita, e Evangelista, em tratamento pós-cirurgia na coxa. A presença deles é vista mais como apoio nos bastidores do que como opção para Abel Ferreira.

Palmeiras pode ter novos protagonistas

Se a vivência pesa a favor, o Palmeiras também terá espaço para estreantes no grande palco. No provável time titular montado por Abel, quatro jogadores disputarão a primeira final de Libertadores da carreira: Carlos Miguel, Murilo, Allan e Flaco López.

Aliás, o confronto em Lima reúne duas equipes tricampeãs do torneio. Quem vencer, se isola como maior campeão brasileiro do torneio. Para o Palmeiras, a última conquista aconteceu em 2021, justamente sobre o Flamengo, no Estádio Centenário, no Uruguai, quando Raphael Veiga e Deyverson marcaram os gols do título.

