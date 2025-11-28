Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor cearense do Palmeiras fecha bar para realizar sonho de assistir à final da Libertadores

Empreendedor fortalezense, João Paulo embarcou para Lima em busca do sonho da Glória Eterna. Ele está hospedado em um hostel cercado por flamenguistas
Na última semana, Lima-PER foi tomada por um mar de brasileiros e os bairros da capital peruana se dividiram em tons rubro-negros e alviverdes. Milhares de torcedores de todo o país embarcaram rumo ao país vizinho em busca do sonho de viver a Glória Eterna na final da Copa Libertadores, que será disputada neste sábado, 29, às 18 horas, entre Flamengo e Palmeiras, no Estádio Monumental U.

Dentre a massa alviverde que desembarcou na capital peruana está o cearense João Paulo, 37, que viajou sozinho para realizar o sonho de ver de perto seu time disputando a final mais importante do continente.

Palmeirense desde criança, ele relembra que passou a torcer para o Porco por influência da irmã mais velha, Liziane, 43.

“Estou realizando um sonho. Está sendo incrível viver esse momento. Vai ser difícil enfrentar o Flamengo, ainda mais porque o nosso time não está 100% depois da última Data Fifa, mas nossa parte é apoiar e confiar”, disse o torcedor ao Esportes O POVO.

Dono de um bar no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, João Paulo fechou as portas do negócio para viver a experiência da finalíssima. Ele desembarcou em Lima na última terça-feira, 25, e desde então tem se hospedado em um hostel localizado em Miraflores, ponto turístico conhecido da capital. O espaço, aliás, tem sido majoritariamente ocupado por torcedores flamenguistas.

A rotina em Lima tem sido marcada pelo convívio com palmeirenses e flamenguistas. Juntos, eles exploram a cidade enquanto aguardam o duelo que decidirá o campeão da América. Ao descrever o clima, João Paulo comenta o ânimo da torcida rival.

“Os flamenguistas estão um pouco mais animados que a gente. Geralmente eles são bem convencidos, cantam vitória antes do tempo (risos)”, afirma o palmeirense.

A viagem para Lima, aliás, é sua primeira experiência internacional. E, depois da final, ele já planeja realizar outro sonho: conhecer Machu Picchu, cidade maia localizada nos Andes e uma das maravilhas do mundo moderno.

Enquanto a bola não rola, João Paulo tenta absorver cada momento e viver a cidade. “Estou tentando curtir o processo e aproveitando a cidade, porque se eu pensar no jogo, fico tenso e não consigo fazer nada.”

Com receio de criar expectativas elevadas, o torcedor projeta uma vitória pelo placar mínimo para o time comandado por Abel Ferreira.

