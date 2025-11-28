Torcedor cearense do Palmeiras fecha bar para realizar sonho de assistir à final da Libertadores

João Paulo fechou bar no José Walter para viver o sonho da final da Libertadores na torcida pelo Palmeiras / Crédito: ARQUIVO PESSOAL

Na última semana, Lima-PER foi tomada por um mar de brasileiros e os bairros da capital peruana se dividiram em tons rubro-negros e alviverdes. Milhares de torcedores de todo o país embarcaram rumo ao país vizinho em busca do sonho de viver a Glória Eterna na final da Copa Libertadores, que será disputada neste sábado, 29, às 18 horas, entre Flamengo e Palmeiras, no Estádio Monumental U. Dentre a massa alviverde que desembarcou na capital peruana está o cearense João Paulo, 37, que viajou sozinho para realizar o sonho de ver de perto seu time disputando a final mais importante do continente.

A rotina em Lima tem sido marcada pelo convívio com palmeirenses e flamenguistas. Juntos, eles exploram a cidade enquanto aguardam o duelo que decidirá o campeão da América. Ao descrever o clima, João Paulo comenta o ânimo da torcida rival. “Os flamenguistas estão um pouco mais animados que a gente. Geralmente eles são bem convencidos, cantam vitória antes do tempo (risos)”, afirma o palmeirense. A viagem para Lima, aliás, é sua primeira experiência internacional. E, depois da final, ele já planeja realizar outro sonho: conhecer Machu Picchu, cidade maia localizada nos Andes e uma das maravilhas do mundo moderno.