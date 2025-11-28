O que o Corinthians precisa fazer para voltar a Libertadores?

Com chances reduzidas no Brasileirão, Timão concentra suas esperanças na Copa do Brasil e ainda sonha com um possível G8 / Crédito: Jogada 10

À medida que a temporada se aproxima do encerramento, o Corinthians tenta prolongar o sonho de voltar à Libertadores. Apesar de não estar bem posicionado no Campeonato Brasileiro e chegar ao G7 já é uma missão impossível, o Timão ainda tem caminhos para voltar a disputar o torneio continental. Copa do Brasil aparece como rota mais curta O trajeto mais direto para o Corinthians passa pela conquista da Copa do Brasil. A esta altura, trata-se da única via totalmente sob controle do clube. Levantar a taça garante vaga imediata na fase de grupos da Libertadores e evitaria depender da matemática do Brasileirão.

O Timão está entre os quatro semifinalistas e terá pela frente o Cruzeiro. O primeiro duelo está marcado para 10 de dezembro, no Mineirão, enquanto o jogo da volta será disputado no dia 14, na Neo Química Arena Quem avançar enfrentará, na grande decisão, o vencedor do clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Independentemente do adversário, o Corinthians já sabe que decidirá a final longe de Itaquera, após sorteio realizado pela CBF em outubro. Brasileirão ainda é alternativa Caso a Copa do Brasil escape, restará ao Corinthians um cenário repleto de condicionantes. Hoje, a classificação via Campeonato Brasileiro depende de o atual G7 ser ampliado para G8. Para isso, um dos clubes já presentes no grupo dos sete primeiros precisa conquistar a Copa do Brasil. Os candidatos são justamente Cruzeiro e Fluminense. O time mineiro aparece em terceiro lugar, com 68 pontos, enquanto o Tricolor está em sétimo, com 55. Se um deles for campeão, abrirá mais uma vaga no torneio continental.

Ainda assim, para se beneficiar de um eventual G8, o Corinthians precisa fazer sua parte. Com 45 pontos e ocupando a 11ª posição, o time terá de vencer o Botafogo neste domingo para igualar a pontuação do São Paulo , atual oitavo colocado, e superá-lo pelos critérios de desempate. Até o fim da competição, o Timão enfrentará Botafogo (casa), Fortaleza (fora) e Juventude (casa). Na prática, o clube deverá pontuar quase sem margem de erro e torcer por tropeços de São Paulo, Grêmio e Red Bull Bragantino. O peso da Libertadores para o Corinthians Mais do que o prestígio esportivo, a Libertadores representa um alívio importante para as finanças. Afinal, em 2025, o Corinthians acabou sendo eliminado ainda na Pré-Libertadores e arrecadou apenas US$ 1,1 milhão (R$ 6,4 milhões na cotação da época).