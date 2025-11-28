Saiba cenários para Fluminense ir à fase de grupos da Libertadores

Tricolor, que garantiu vaga na pré-Libertadores após humilhar o São Paulo, agora busca classificação direta para torneio continental / Crédito: Jogada 10

Depois de uma goleada histórica sobre o São Paulo na última quinta-feira (27), pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense garantiu a sua presença na Libertadores de 2026. Porém, por enquanto, o Tricolor está somente na fase pré. Agora, o clube também pode fazer as contas para tentar carimbar a vaga para fase de grupos do torneio continental. A primeira possibilidade é terminar na quinta posição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Tricolor enfrenta concorrentes diretos Botafogo e Bahia, que ainda jogam na rodada. Como Flamengo ou Palmeiras serão campeões da Libertadores, abrirá mais uma vaga direta na fase de grupos além das quatro já existentes. Ou seja, ficar em quinto pode ser um dos objetivos.