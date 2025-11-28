Saiba cenários para Fluminense ir à fase de grupos da Libertadores

Saiba cenários para Fluminense ir à fase de grupos da LibertadoresTricolor, que garantiu vaga na pré-Libertadores após humilhar o São Paulo, agora busca classificação direta para torneio continental
Depois de uma goleada histórica sobre o São Paulo na última quinta-feira (27), pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense garantiu a sua presença na Libertadores de 2026. Porém, por enquanto, o Tricolor está somente na fase pré. Agora, o clube também pode fazer as contas para tentar carimbar a vaga para fase de grupos do torneio continental.
A primeira possibilidade é terminar na quinta posição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Tricolor enfrenta concorrentes diretos Botafogo e Bahia, que ainda jogam na rodada. Como Flamengo ou Palmeiras serão campeões da Libertadores, abrirá mais uma vaga direta na fase de grupos além das quatro já existentes. Ou seja, ficar em quinto pode ser um dos objetivos.
Na sequência, o Fluminense tem a opção de conquistar a Copa do Brasil, o que garante o time diretamente à fase de grupos da Libertadores. O Tricolor encara o Vasco na semifinal, enquanto Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na outra. O mata-mata nacional, aliás, vai ocorrer somente depois do fim do Campeonato Brasileiro.
Por fim, a terceira opção é ficar em sexto lugar no Brasileirão. Contudo, Flu teria que torcer para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Neste caso, abriria mais uma vaga direta via Brasileirão, permitindo que o sexto colocado vá direto para a fase de grupos. A equipe comandada por Luis Zubeldía ainda enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, e encerra com Bahia, no Maracanã, onde ainda não perdeu sob o comando do argentino.
