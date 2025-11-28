Palmeiras e Flamengo reeditam final da Libertadores 2021

Palmeiras briga pelo título de tetracampeão da Libertadores 2025; confira retrospecto / Crédito: CESAR GRECO

O clima de decisão toma conta da grande final do maior torneio sul-americano de futebol: a Libertadores 2025. Palmeiras e Flamengo voltam a disputar a decisão do torneio neste sábado, 29, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto repete a final de 2021, quando o Verdão levou a melhor.

Essa é a segunda vez na história da Libertadores que o Palmeiras enfrentará o Flamengo em uma final. Na primeira decisão, em 2021, as arquibancadas do Estádio Centenário, em Montevidéu, viram o time alviverde vencer por 2 a 1 na prorrogação. Naquele jogo, o Palmeiras conquistou o tricampeonato com gols de Raphael Veiga e Deyverson. Antes disso, o Verdão já tinha sido campeão em 1999 e 2020.

Na Libertadores 2025, o time comandado por Abel Ferreira fez uma campanha sólida, com apenas uma derrota. Na 24ª participação na competição, o Verdão tem 10 jogadores que já disputaram finais do torneio. Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp Seis deles já ergueram a taça: Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga foram campeões em 2020 e 2021;

Piquerez participou do título de 2021 pelo Palmeiras;

Felipe Anderson venceu pelo Santos em 2011; e

Andreas Pereira foi campeão pelo Flamengo em 2022.

Outros quatro já sentiram o gosto do vice: Bruno Fuchs e Paulinho pelo Atlético-MG em 2024, e Khellven e Vitor Roque pelo Athletico-PR em 2022.



Na fase de grupos, o Palmeiras venceu os seis jogos e terminou na liderança geral da tabela com 18 pontos. Nas oitavas, venceu o Universitario por 4 a 0. Já nas quartas, superou o River Plate tanto no jogo de ida, por 2 a 1, e de volta, por 3 a 1. Na semifinal, o Palmeiras protagonizou a virada da temporada. Após perder de 3 a 0 para o LDU Quito no jogo de ida, o Verdão reagiu e superou o time equatoriano goleando de 4 a 0 no Allianz Parque.

No total, o Palmeiras participou de 12 jogos, com 10 vitórias, um empate e uma derrota. Confira todas as partidas disputadas pelo Palmeiras na Libertadores 2025: Universitario x Palmeiras (oitavas)

Ida: Universitario 0×4 Palmeiras

Volta: Universitario 0×0 Palmeiras

Agregado: 0×4 River Plate x Palmeiras (quartas)

Ida: River Plate 1×2 Palmeiras

Volta: River Plate 1×3 Palmeiras

Agregado: 2×5 LDU Quito x Palmeiras Ida: LDU Quito 3×0 Palmeiras

Volta: LDU Quito 0×4 Palmeiras

Agregado: 3×4 Final da Libertadores 2025: desempenho do Flamengo Palmeiras e Flamengo voltam a disputar a final da Libertadores, repetindo o confronto de 2021 Crédito: Cesar Greco / Ag. Palmeiras O Flamengo, treinado por Filipe Luís, chega na final da Libertadores após uma campanha menos regular. Na fase de grupos, terminou em segundo lugar do grupo C, com três vitórias, dois empates e uma derrota.