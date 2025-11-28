Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras e Flamengo reeditam final da Libertadores 2021

Palmeiras na final da Libertadores: histórico, expectativas e rival

Palmeiras disputa com Flamengo mais uma final da Libertadores; veja trajetória do time, desempenho na edição atual e as expectativas
Atualizado às
Yasmin Louise Szezerbatz
O clima de decisão toma conta da grande final do maior torneio sul-americano de futebol: a Libertadores 2025.

Palmeiras e Flamengo voltam a disputar a decisão do torneio neste sábado, 29, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto repete a final de 2021, quando o Verdão levou a melhor.

Agora, as duas maiores potências do torneio continental chegam novamente com elencos fortes, históricos relevantes e expectativas altíssimas. Confira como o clube paulista chega nesta edição:

 

Palmeiras na história da Libertadores

Essa é a segunda vez na história da Libertadores que o Palmeiras enfrentará o Flamengo em uma final. Na primeira decisão, em 2021, as arquibancadas do Estádio Centenário, em Montevidéu, viram o time alviverde vencer por 2 a 1 na prorrogação.

Naquele jogo, o Palmeiras conquistou o tricampeonato com gols de Raphael Veiga e Deyverson. Antes disso, o Verdão já tinha sido campeão em 1999 e 2020.

Na Libertadores 2025, o time comandado por Abel Ferreira fez uma campanha sólida, com apenas uma derrota. Na 24ª participação na competição, o Verdão tem 10 jogadores que já disputaram finais do torneio.

Seis deles já ergueram a taça:

  • Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga foram campeões em 2020 e 2021;
  • Piquerez participou do título de 2021 pelo Palmeiras;
  • Felipe Anderson venceu pelo Santos em 2011; e
  • Andreas Pereira foi campeão pelo Flamengo em 2022.

Outros quatro já sentiram o gosto do vice: Bruno Fuchs e Paulinho pelo Atlético-MG em 2024, e Khellven e Vitor Roque pelo Athletico-PR em 2022.

 

Palmeiras na Libertadores 2025

Na fase de grupos, o Palmeiras venceu os seis jogos e terminou na liderança geral da tabela com 18 pontos. Nas oitavas, venceu o Universitario por 4 a 0. Já nas quartas, superou o River Plate tanto no jogo de ida, por 2 a 1, e de volta, por 3 a 1.

Na semifinal, o Palmeiras protagonizou a virada da temporada. Após perder de 3 a 0 para o LDU Quito no jogo de ida, o Verdão reagiu e superou o time equatoriano goleando de 4 a 0 no Allianz Parque.

No total, o Palmeiras participou de 12 jogos, com 10 vitórias, um empate e uma derrota. Confira todas as partidas disputadas pelo Palmeiras na Libertadores 2025:

Universitario x Palmeiras (oitavas)

  • Ida: Universitario 0×4 Palmeiras
  • Volta: Universitario 0×0 Palmeiras
  • Agregado: 0×4

River Plate x Palmeiras (quartas)

  • Ida: River Plate 1×2 Palmeiras
  • Volta: River Plate 1×3 Palmeiras
  • Agregado: 2×5

LDU Quito x Palmeiras

  • Ida: LDU Quito 3×0 Palmeiras
  • Volta: LDU Quito 0×4 Palmeiras
  • Agregado: 3×4

Final da Libertadores 2025: desempenho do Flamengo

O Flamengo, treinado por Filipe Luís, chega na final da Libertadores após uma campanha menos regular. Na fase de grupos, terminou em segundo lugar do grupo C, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

A equipe rubro-negra venceu seus últimos quatro jogos na competição, incluindo a vitória sobre o Racing na semifinal. A equipe carioca ganhou por 1 a 0 no Maracanã e garantiu sua vaga na final após o empate sem gols durante a partida de volta.

No total, o Flamengo participou de 12 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Esta é a 20º edição que o clube participa.

Expectativas para a final da Libertadores 2025

Em meio ao confronto histórico que será repetido neste sábado, 29, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, várias personalidades do mundo do futebol compartilharam comentários e palpites.

O ex-jogador Romário “Vai ser um jogo duro para c***. Flamengo e Palmeiras são os dois melhores clubes de futebol da América do Sul no momento, pelo menos para mim”, afirmou o senador em entrevista à CNN.

O craque ainda revelou que torce para a vitória do Flamengo, mas que suas expectativas são de um “jogão”. “O time que eu já vesti a camisa, que eu tenho uma ótima relação com a torcida, com os dirigentes e, o principal, é do Rio de Janeiro. Espero real que seja um jogão. O futebol merece.”, compartilhou sem receio.

 

Para além dos craques, a imprensa mundial também esta comentado em peso sobre o confronto. O Jornal The Guardian publicou um artigo nesta sexta-feira, 28, chamando os dois clubes brasileiros de "superpotências".

Segundo o períodico, a final marca "o ápice de uma evolução de uma década que viu Palmeiras e Flamengo se consolidarem como instituições com alcance, recursos e expectativas de nível europeu".

Ainda disse que a ascensão do Palmeiras e Flamengo alterou a "própria lógica da Libertadores, seu mercado de transferências, seu equilíbrio competitivo e até mesmo a noção do que é possível alcançar para os clubes sul-americanos”, publicou o veículo europeu.

