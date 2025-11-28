FlaFest: confira o valor dos ingressos para ver a final da Libertadores nos telões do Maracanã

FlaFest: confira o valor dos ingressos para ver a final da Libertadores nos telões do MaracanãTorcedores rubro-negros poderão acompanhar o confronto com o Palmeiras, que ocorre em Lima, na parte interna do emblemático estádio
A capital do Peru, Lima, promete fortes emoções neste sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), com a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Assim, o clube carioca irá abrir o Maracanã prece receber os torcedores rubro-negros, com direito a 14 telões para exibir a grande decisão continental.
Nesse sentido, os ingressos para a FlaFest custam entre R$ 80 e R$ 600, considerando os valores cheios. Contudo, sócios-torcedores têm descontos, com bilhetes a partir de R$ 20. Além disso, o público poderá entrar no estádio às 15h, e antes do jogo, poderão acompanhar os shows de funk e rap com Papatinho, MC Maneirinho, Shadow e Ramonzin.
O Maracanã, portanto, contará com estruturas com telões de 10m x 8m serão espalhados no interior, assim como quatro telões oficiais do estádio exibindo a transmissão da grande final, que irá coroar o primeiro time brasileiro tetracampeão do torneio.
Dessa forma, o evento repete a iniciativa feita na decisão da Libertadores de 2019, que acabou com a equipe rubro-negra campeã também em Lima. Na ocasião, os comandados do técnico Jorge Jesus venceram o River Plate por 2 a 1, de virada, com dois gols de Gabigol.
Por fim, o técnico Filipe Luís tenta ser campeão também como treinador, visto que estava no elenco nos títulos de 2019 e 2022. Assim, o profissional tentará dar o troco da perda do título para o Alviverde em 2021.
Valores da Flafest
Norte
1 – Nação Maraca 1: R$25,00
2 – Nação Maraca 2: R$35,00
3 – Nação Maraca 3: R$40,00
Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).
Sul
1 – Nação Maraca 1: R$20,00
2 – Nação Maraca 2: R$28,00
3 – Nação Maraca 3: R$32,00
Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00).
Leste Inferior
1 – Nação Maraca 1: R$35,00
2 – Nação Maraca 2: R$49,00
3 – Nação Maraca 3: R$56,00
Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).
Oeste inferior
1 – Nação Maraca 1: R$45,00
2 – Nação Maraca 2: R$63,00
3 – Nação Maraca 3: R$72,00
Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).
Serviços – Espaço FLA+
Espaço Fla+ no Oeste Inferior: R$ 200,00
Espaço Fla+ no Leste Inferior: R$ 200,00.
Ingresso com serviços – Maracanã Mais
1 – Nação Maraca 1: R$206,25
2 – Nação Maraca 2: R$258,75
