FlaFest: confira o valor dos ingressos para ver a final da Libertadores nos telões do Maracanã

O Maracanã, portanto, contará com estruturas com telões de 10m x 8m serão espalhados no interior, assim como quatro telões oficiais do estádio exibindo a transmissão da grande final, que irá coroar o primeiro time brasileiro tetracampeão do torneio.

Dessa forma, o evento repete a iniciativa feita na decisão da Libertadores de 2019, que acabou com a equipe rubro-negra campeã também em Lima. Na ocasião, os comandados do técnico Jorge Jesus venceram o River Plate por 2 a 1, de virada, com dois gols de Gabigol.

Por fim, o técnico Filipe Luís tenta ser campeão também como treinador, visto que estava no elenco nos títulos de 2019 e 2022. Assim, o profissional tentará dar o troco da perda do título para o Alviverde em 2021.