Torcedor cearense volta a Lima para ver Flamengo buscar novo título da Libertadores: "Está escrito"

Rosário Barata volta a Lima para acompanhar nova final do Flamengo na Libertadores / Crédito: ARQUIVO PESSOAL

A poucos dias da grande final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no Peru, centenas de cearenses se mobilizam para assistir ao duelo. Rosário Barata, natural de Fortaleza e presidente da Fla Fortal, que já viajou para 13 países acompanhando o time carioca nos mais diversos campeonatos, retornou à capital peruana após seis anos a fim de testemunhar a quarta final continental do Rubro-Negro durante esse período. Barata conta que conseguiu comprar passagem aérea para Lima na promoção, por R$ 500, porque adquiriu antes mesmo de o time carioca confirmar a classificação para a final da Libertadores. Na época, o Rubro-Negro ainda disputava as oitavas de final contra o Internacional.

"Eu comprei porque eu sabia que, como eu vi que o Flamengo estava performando bem, a gente provavelmente chegaria à final, e eu me antecipando conseguiria comprar bem mais barato, e foi o que aconteceu. Mesmo tendo sido uma jogada arriscada valeu muito a pena", revela o flamenguista de 35 anos. De acordo com o torcedor, outros amigos flamenguistas desembolsaram cerca de R$ 15 mil somente com passagens aéreas. Ansioso por mais um título de Libertadores, novamente em Lima, Barata está confiante no mesmo desfecho de 2019, quando também viu de perto a vitória histórica sobre o River Plate. "Já está tudo escrito, retornar aqui e muito provavelmente conquistando os dois títulos mais importantes da temporada (Brasileirão e Libertadores), assim como aconteceu no nosso ano mágico de 2019, com o clube ganhando o nacional ali, praticamente no avião, retornando ao Brasil, era como se tudo estivesse escrito para que a história acontecesse novamente", afirma ele.