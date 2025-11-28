Torcedor cearense volta a Lima para ver Flamengo buscar novo título da Libertadores: "Está escrito"Rosário Barata, natural de Fortaleza, conta que apesar de ter pai e irmão botafoguenses, foi incentivado pela irmã e pelo tio para torcer pelo Rubro-Negro carioca
A poucos dias da grande final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no Peru, centenas de cearenses se mobilizam para assistir ao duelo. Rosário Barata, natural de Fortaleza e presidente da Fla Fortal, que já viajou para 13 países acompanhando o time carioca nos mais diversos campeonatos, retornou à capital peruana após seis anos a fim de testemunhar a quarta final continental do Rubro-Negro durante esse período.
Barata conta que conseguiu comprar passagem aérea para Lima na promoção, por R$ 500, porque adquiriu antes mesmo de o time carioca confirmar a classificação para a final da Libertadores. Na época, o Rubro-Negro ainda disputava as oitavas de final contra o Internacional.
“Eu comprei porque eu sabia que, como eu vi que o Flamengo estava performando bem, a gente provavelmente chegaria à final, e eu me antecipando conseguiria comprar bem mais barato, e foi o que aconteceu. Mesmo tendo sido uma jogada arriscada valeu muito a pena”, revela o flamenguista de 35 anos.
De acordo com o torcedor, outros amigos flamenguistas desembolsaram cerca de R$ 15 mil somente com passagens aéreas. Ansioso por mais um título de Libertadores, novamente em Lima, Barata está confiante no mesmo desfecho de 2019, quando também viu de perto a vitória histórica sobre o River Plate.
“Já está tudo escrito, retornar aqui e muito provavelmente conquistando os dois títulos mais importantes da temporada (Brasileirão e Libertadores), assim como aconteceu no nosso ano mágico de 2019, com o clube ganhando o nacional ali, praticamente no avião, retornando ao Brasil, era como se tudo estivesse escrito para que a história acontecesse novamente”, afirma ele.
Barata conta que passou a torcer pelo Flamengo ainda na infância, influenciado por um tio que lhe dava produtos do clube , criando laços que só se fortaleceram quando Romário voltou ao Rio de Janeiro para vestir a camisa rubro-negra como melhor jogador do mundo.
“Depois eu ainda tentei torcer para o Ceará, que é um dos grandes daqui, mas não me identifiquei e acabei deixando para lá e fiquei mesmo no meu, digamos assim, primeiro amor”, relembra o flamenguista.
