Final Libertadores 2025: Palmeiras x Flamengo decide tetra

Palmeiras e Flamengo disputam a taça da Libertadores 2025 no Peru; saiba detalhes / Crédito: Reprodução/Instagram @libertadores

A Copa da Libertadores 2025 terá uma final brasileira neste sábado, 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Além da taça, Palmeiras e Flamengo disputam quem será o próximo tetracampeão do torneio continental. Atualmente, os dois clubes são os únicos tricampeões, ao lado do Grêmio, Santos e São Paulo como os únicos tricampeões. É a sétima vez seguida que a partida da Glória Eterna é composta por times brasileiros.

Confira todos os detalhes da briga pelo título do principal campeonato da América do Sul: Final da Libertadores 2025: Quando e onde será Palmeiras x Flamengo?

Em final brasileira da Libertadores, Palmeiras e Flamengo disputarão o título neste sábado, 29 de novembro. A partida está marcada para começar às 18h (horário de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. Esta será a segunda vez que a capital peruana sediará a final do campeonato. Em 2019, a partida que estava prevista para acontecer no Chile, no Estádio Nacional, foi transferida para o Monumental. Naquele dia, o Flamengo foi campeão sobre o River Plate por 2 a 1.

Ambos acumulam três taças continentais e brigam para saber quem será o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores.

O argentino Darío Herrera, de 40 anos, será o árbitro principal durante a partida entre Palmeiras e Flamengo, que disputam a final da Libertadores 2025. Esse é o sétimo jogo que Darío apitou na atual edição do campeonato. O argentino já apitou jogos de ambos os clubes. Durante a fase de grupos, apitou a vitória do Verdão sobre o Sporting Cristal (3 a 2) na fase de grupos. JÁ no mata-mata, Herrera arbitrou o avanço do Rubro-Negro para as quartas de final após vencer o Inter por 1 a 0.

O restante da equipe é majoritariamente argentino. Tirando dois auxiliares do VAR e o quinto árbitro, que são uruguaios, vem da Argentina. Veja equipe completa: Árbrito: Darío Humberto Herrera (Argentina) Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina) Assistente 2: José Miguel Savorani (Argentina) Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina) VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina) Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai) Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina) Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai) Quinto árbitro: Martín Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)

Final da Libertadores 2025: onde assistir ao vivo A transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto aberta. Nos serviços de streaming, a final estará disponível na Disney Plus e Paramount Plus. Confira a lista: TV aberta: Globo

TV fechada: ESPN

Streaming: Disney PLus e Paramount Plus Na Globo, quem comandará a transmissão será Luís Roberto, na narração, além de Caio Ribeiro e Júnior Maestro como comentaristas.

Leia mais Emissora abandona disputa pelos direitos da Libertadores e Sul-Americana Sobre o assunto Emissora abandona disputa pelos direitos da Libertadores e Sul-Americana