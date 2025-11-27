Final Libertadores 2025: Palmeiras x Flamengo decide tetra

Final da Libertadores 2025: quem apita, dia, hora, estádio e maisLibertadores 2025 terá final brasileira transmitida ao vivo. Veja detalhes sobre a disputa entre Flamengo e Palmeiras pela taça continental
A Copa da Libertadores 2025 terá uma final brasileira neste sábado, 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Além da taça, Palmeiras e Flamengo disputam quem será o próximo tetracampeão do torneio continental.
Atualmente, os dois clubes são os únicos tricampeões, ao lado do Grêmio, Santos e São Paulo como os únicos tricampeões. É a sétima vez seguida que a partida da Glória Eterna é composta por times brasileiros.
Confira todos os detalhes da briga pelo título do principal campeonato da América do Sul:
Final da Libertadores 2025: Quando e onde será Palmeiras x Flamengo?
Em final brasileira da Libertadores, Palmeiras e Flamengo disputarão o título neste sábado, 29 de novembro. A partida está marcada para começar às 18h (horário de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru.
Esta será a segunda vez que a capital peruana sediará a final do campeonato. Em 2019, a partida que estava prevista para acontecer no Chile, no Estádio Nacional, foi transferida para o Monumental. Naquele dia, o Flamengo foi campeão sobre o River Plate por 2 a 1.
Ambos acumulam três taças continentais e brigam para saber quem será o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores.
Final da Libertadores 2025: arbitragem argentina
O argentino Darío Herrera, de 40 anos, será o árbitro principal durante a partida entre Palmeiras e Flamengo, que disputam a final da Libertadores 2025. Esse é o sétimo jogo que Darío apitou na atual edição do campeonato.
O argentino já apitou jogos de ambos os clubes. Durante a fase de grupos, apitou a vitória do Verdão sobre o Sporting Cristal (3 a 2) na fase de grupos. JÁ no mata-mata, Herrera arbitrou o avanço do Rubro-Negro para as quartas de final após vencer o Inter por 1 a 0.
O restante da equipe é majoritariamente argentino. Tirando dois auxiliares do VAR e o quinto árbitro, que são uruguaios, vem da Argentina.
Veja equipe completa:
- Árbrito: Darío Humberto Herrera (Argentina)
- Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)
- Assistente 2: José Miguel Savorani (Argentina)
- Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)
- VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)
- Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)
- Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)
- Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)
- Quinto árbitro: Martín Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)
Final da Libertadores 2025: onde assistir ao vivo
A transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto aberta. Nos serviços de streaming, a final estará disponível na Disney Plus e Paramount Plus. Confira a lista:
- TV aberta: Globo
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney PLus e Paramount Plus
Na Globo, quem comandará a transmissão será Luís Roberto, na narração, além de Caio Ribeiro e Júnior Maestro como comentaristas.
Libertadores 2025: valor do prêmio
Na edição atual da Libertadores, a Conmebol aumentou o valor da premiação do clube campeão em um milhão de dólares. Em 2024, o Botafogo embolsou US$ 23 milhões de euros (cerca de R$ 133,6 milhões) somente com o título.
Após a partida entre Palmeiras e Flamengo, a equipe que vencer levará US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões). Além do prêmio da vitória, os clubes acumulam valores a cada fase.
A seguir, confira os valores da Libertadores 2025:
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por cada vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)
