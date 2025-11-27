Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Final Libertadores 2025: Palmeiras x Flamengo decide tetra

Final da Libertadores 2025: quem apita, dia, hora, estádio e mais

Libertadores 2025 terá final brasileira transmitida ao vivo. Veja detalhes sobre a disputa entre Flamengo e Palmeiras pela taça continental
Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz
A Copa da Libertadores 2025 terá uma final brasileira neste sábado, 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Além da taça, Palmeiras e Flamengo disputam quem será o próximo tetracampeão do torneio continental.

Atualmente, os dois clubes são os únicos tricampeões, ao lado do Grêmio, Santos e São Paulo como os únicos tricampeões. É a sétima vez seguida que a partida da Glória Eterna é composta por times brasileiros.

 

Confira todos os detalhes da briga pelo título do principal campeonato da América do Sul:

Final da Libertadores 2025: Quando e onde será Palmeiras x Flamengo?

Em final brasileira da Libertadores, Palmeiras e Flamengo disputarão o título neste sábado, 29 de novembro. A partida está marcada para começar às 18h (horário de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru.

Esta será a segunda vez que a capital peruana sediará a final do campeonato. Em 2019, a partida que estava prevista para acontecer no Chile, no Estádio Nacional, foi transferida para o Monumental. Naquele dia, o Flamengo foi campeão sobre o River Plate por 2 a 1.

Ambos acumulam três taças continentais e brigam para saber quem será o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores.

Final da Libertadores 2025: arbitragem argentina 

O argentino Darío Herrera, de 40 anos, será o árbitro principal durante a partida entre Palmeiras e Flamengo, que disputam a final da Libertadores 2025. Esse é o sétimo jogo que Darío apitou na atual edição do campeonato.

O argentino já apitou jogos de ambos os clubes. Durante a fase de grupos, apitou a vitória do Verdão sobre o Sporting Cristal (3 a 2) na fase de grupos. JÁ no mata-mata, Herrera arbitrou o avanço do Rubro-Negro para as quartas de final após vencer o Inter por 1 a 0.

O restante da equipe é majoritariamente argentino. Tirando dois auxiliares do VAR e o quinto árbitro, que são uruguaios, vem da Argentina.

Veja equipe completa:

  • Árbrito: Darío Humberto Herrera (Argentina)
  • Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)
  • Assistente 2: José Miguel Savorani (Argentina)
  • Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)
  • VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)
  • Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)
  • Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)
  • Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)
  • Quinto árbitro: Martín Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)

Final da Libertadores 2025: onde assistir ao vivo

A transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto aberta. Nos serviços de streaming, a final estará disponível na Disney Plus e Paramount Plus. Confira a lista:

  • TV aberta: Globo
  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney PLus e Paramount Plus

Na Globo, quem comandará a transmissão será Luís Roberto, na narração, além de Caio Ribeiro e Júnior Maestro como comentaristas.

 

Libertadores 2025: valor do prêmio

Na edição atual da Libertadores, a Conmebol aumentou o valor da premiação do clube campeão em um milhão de dólares. Em 2024, o Botafogo embolsou US$ 23 milhões de euros (cerca de R$ 133,6 milhões) somente com o título.

Após a partida entre Palmeiras e Flamengo, a equipe que vencer levará US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões). Além do prêmio da vitória, os clubes acumulam valores a cada fase.

A seguir, confira os valores da Libertadores 2025: 

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por cada vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Palmeiras x Flamengo: tudo sobre final da Libertadores

  • Data: sábado, 29 de novembro
  • Local: Estádio Monumental de Lima, no Peru
  • Horário: 18 horas (horário de Brasília)
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Prêmio: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)
  • Onde assistir ao vivo: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Paramount+  (streaming)

