MP denuncia Bruno Henrique, do Flamengo, por suposta fraude esportiva

Atacante Bruno Henrique no jogo Flamengo x Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou, nessa quarta-feira, 11, uma acusação formal contra o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, por suposta participação em um esquema de fraude esportiva. A defesa do atacante classificou a denúncia como "insubsistente" e "aproveitadora". Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o atleta teria concordado em receber um cartão amarelo durante uma partida para favorecer familiares que apostaram no acontecimento.

No clube carioca desde 2019, ele também está sendo acusado na esfera esportiva, sob jurisdição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Bruno Henrique está concentrado com o restante do elenco do Flamengo na preparação para a disputa do Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O escrete do Rio de Janeiro estreia no duelo contra o Espérance, da Tunísia, na próxima segunda-feira, 16, às 22 horas (de Brasília). O que diz a defesa de Bruno Henrique: "A denúncia oferecida pelo MPDFT, além de inteiramente insubsistente, é manifestamente aproveitadora, dado o contexto em que oferecida, coincidentemente na mesma data em que divulgada a lista de jogadores inscritos para o Super Mundial de Clubes da FIFA, na qual consta o Sr. Bruno Henrique.