Com Jorginho como reforço, Flamengo inscreve 35 atletas para a disputa do Mundial

O meio-campista chegou ao Flamengo nesta janela de transferências, após longa passagem no futebol inglês, sendo, a última delas no Arsenal

Entre eles, a grande novidade — e o único reforço — é a presença do meio-campista, Jorginho. O brasileiro, naturalizado italiano, foi apresentado na Gávea no último sábado, 7, e já deve estrear contra o Esperance-TUN, na próxima segunda-feira, 16.

No entanto, além dele, somente outros 28 atletas fizeram parte da delegação do Rubro-negro que desembarcou no Aeroporto Internacional de Atlantic City, às 9h35min desta quinta-feira, 12.

Acontece que, o zagueiro João Victor e o meia Matheus Gonçalves foram para os Estados Unidos direto do Egito — após a defenderem a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos, na vitória por 4 a 0 sobre a Coreia do Sul e no empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita.

Além deles, os meia Lorran, Guilherme Gomes e Pablo Lucio; e o lateral direito Daniel Sales, terminam a lista de inscritos para o mundial. Contudo, estes quatro últimos permaneceram no Rio de Janeiro.

Veja a lista de inscritos do Flamengo para o torneio

Goleiros

Dyogo Alves

Léo Nannetti

Matheus Cunha

Rossi

Defensores

Alex Sandro

Ayrton Lucas

Viña

Wesley

Varela

Danilo

Léo Pereira

Léo Ortiz

Cleiton

João Victor

Daniel Sales

Meio-campistas

Everrton Araújo

Jorginho

Pulgar

De la Cruz

Gerson

Matheus Gonçalves

Allan

Arrascaeta

Joshua

Lorran

Guilherme Gomes

Pablo Lucio.

Atacantes