Delegação do Flamengo chega aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes

A delegação do Flamengo desembarcou em solo norte-americano para a disputa do Mundial de Clubes. Assim, o avião pousou em Atlantic City, na Pensilvânia, por volta das 9h40 (de Brasília) da manhã desta quinta-feira (12). Por lá, alguns sócios-torcedores conseguiram tirar fotos e acompanhar de perto os jogadores.

Antes disso, o embarque no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, reuniu centenas de torcedores que esbanjaram confiança e demonstraram apoio ao time. Durante a chegada aos Estados Unidos, Jorginho, único reforço do Rubro-Negro para o novo torneio da Fifa, falou com o canal do clube carioca no Youtube e brincou ao dizer que dormiu muito no avião.