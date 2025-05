PF cumpre mandado em São Gonçalo do Amarante em operação contra divulgação de conteúdo de abuso sexual infantil

As penas pelos delitos previstos nos artigos (241-A e 241-B) do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) podem ultrapassar 10 anos de reclusão, sem prejuízo de novas imputações conforme o avanço das investigações, que seguem em andamento com análise do material apreendido.

A operação marca a décima primeira deflagração da Polícia Federal no Ceará para o enfrentamento aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes na internet.

Essa ação é a primeira fase da série realizada há menos de um ano, visando a segurança dos mais vulneráveis.