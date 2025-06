Bruno Henrique pede anulação de provas e faz pedido formal para levar caso à Justiça Federal

Os advogados de Bruno Henrique, do Flamengo, entraram com um pedido nesta sexta-feira (6) de anulação das provas e decisões judiciais definidas até o momento referente ao caso do jogador no suposto envolvimento em manipulação de apostas, de acordo com o “Portal LeoDias”.

Além disso, ainda segundo o site, a defesa do atacante também solicitou que o processo seja transferido para a Justiça Federal. Eles alegam que a investigação possui caráter “transnacional” e que a Justiça do Distrito Federal não é adequada para julgar o caso. Ademais, a defesa ainda afirmou que Bruno Henrique reside no Rio de Janeiro e os outros investigados são de Minas Gerais e, por fim, citam o fato de as empresas as quais os indiciados teriam utilizado para realizar as apostas atuam fora do país