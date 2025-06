Festa da torcida, protestos contra Gerson e confusão marcam embarque do Flamengo para o Mundial

Segundo o ge, o Zenit-RUS ofereceu quase o triplo do salário que o meia recebe no Flamengo / Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo embarcou para o Super Mundial de Clube da Fifa na noite desta quarta-feira, 11. No caminho para o aeroporto, cerca de três mil flamenguistas fizeram festa nas ruas do Rio de Janeiro ao acompanhar o ônibus do clube. No entanto, o início da viagem para os Estados Unidos — país onde será sediado o torneio — não teve somente festa. Em meio a gritos esperançosos e cânticos de incentivo, os torcedores que participaram do “AeroFla” também arranjaram um tempo para criticar o volante Gerson.