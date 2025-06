Em podcast, Marcão decide expor versão de Gerson em rusga com o Flamengo

Críticas públicas e nota simbólica de protesto

Enquanto a transferência se desenha nos bastidores, uma parte — majoritária — da torcida não poupou críticas ao jogador no ‘AeroFla’ do Mundia, na noite da última quarta-feira (11). Rubro-negros levaram notas de “três reais” com o rosto do meia: “Mercenário”.

Gritos de repúdio e protestos contra o jogador também fizeram parte da festa dos torcedores. Apesar do breve tempo cedido às críticas, devido ao foco do evento, rubro-negros decidiram não poupá-lo. Os outros atletas, por sua vez, foram enaltecidos pelos presentes no Galeão.

Transferência de Gerson encaminhada

O clima esquentou de vez depois que o destino do meia se aproximou ainda mais de São Petersburgo. Isso porque, segundo Venê Casagrande, o camisa 8 concordou com o negócio, que renderá 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) — valor da multa rescisória — aos cofres da Gávea. O jogador havia renovado com o Rubro-Negro há cerca de um mês, com vínculo até 2030.

O acordo inclui um aumento significativo no salário do meio-campista, que deverá receber cerca de 6 milhões de euros por temporada. Isso além de bônus atrelados a metas esportivas. O jogador, por sua vez, teria solicitado que a negociação fosse concluída apenas após o término da participação do clube no Mundial de Clubes.

Com a saída de Gerson praticamente sacramentada, o técnico Filipe Luís reorganizou a hierarquia dos capitães. Arrascaeta assumirá a braçadeira principal, enquanto Bruno Henrique e Alex Sandro compõem a nova liderança do grupo. O anúncio ocorreu em meio à preparação para o torneio internacional, que começa neste sábado (14), nos Estados Unidos, por apuração do Coluna do Fla.

