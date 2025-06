Fortaleza x Santos pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Na tabela do Brasileirão, o cenário do Leão e do Peixe é semelhante. Enquanto o time cearense figura na 17ª colocação, o paulista aparece logo atrás, no 18º lugar, com dois pontos a menos. Ou seja, caso queiram sair da zona de rebaixamento, é preciso vencer – e, ainda assim, torcer por tropeços de alguns rivais, como o Vitória (16º), Vasco (15º) e Internacional (14º).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas vencer tem sido uma palavra pouco frequente no vocabulário de Fortaleza e Santos na atual edição da elite nacional. O Tricolor do Pici, por exemplo, chega para a partida com uma sequência de três derrotas seguidas, a mais recente delas foi para o Flamengo, em uma goleada por 5 a 0 no Maracanã (RJ), no começo do mês. O Alvinegro, em paralelo, perdeu cinco dos últimos sete jogos que fez no torneio.

​

Fortaleza x Santos pela Série A 2025: como chega o Leão

O Fortaleza aproveitou o recente intervalo de tempo sem jogos para se movimentar internamente, com saídas e chegadas no clube. Sérgio Papellin, figura respeitada no clube, assumiu o posto de diretor de futebol e logo tomou medidas para reformular o elenco. Pol Fernández e Titi tiveram seus vínculos encerrados – destino que também deve se concretizar para jogadores como Pedro Augusto, Felipe Jonatan e outros.



Contra o Santos, a principal novidade no Leão deve ser a estreia do meio-campista Matheus Pereira, que estava no Eibar, time da segunda divisão da Espanha. Em entrevista coletiva no início da semana, o camisa 80 destacou o “clima de decisão” do duelo diante do Peixe e se colocou à disposição do técnico Vojvoda para atuar nesta quinta-feira.



“Desde que cheguei, conversando com meus companheiros, o objetivo para esse jogo é apenas um, que é conquistar os três pontos. O Fortaleza, jogando em casa, é muito forte e temos que fazer jus ao mando de campo, à nossa torcida, que nos apoia a todo momento. Em casa, temos que ganhar todos os jogos. Somos o Fortaleza e temos a capacidade e as peças para isso. O objetivo é sempre conquistar os três pontos”, disse o meia tricolor.