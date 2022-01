Flamengo x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Flamengo e Portuguesa será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Flamengo e Portuguesa se enfrentam hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h35 (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record TV e nos serviços de pay-perview One Football PPV, Carioca PPV e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Flamengo inicia 2022 com um novo técnico no comando. O português Paulo Sousa realizará sua estreia em um jogo oficial pelo Rubro-Negro diante da Portuguesa-RJ e busca causar uma boa impressão logo na primeira partida.

O Rubro-Negro vai estrear com o time titular repleto de jogadores que formaram a base da equipe que disputou a Copinha e com alguns reforços, como Noga, Yuri, Lázaro e Thiaguinho.

Flamengo x Portuguesa ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

OneFootball PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Carioca PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Eleven Sports: para clientes que assinaram ao site de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Flamengo x Portuguesa

Escalação provável

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Lázaro, Thiaguinho e André. Técnico: Paulo Sousa.

Portuguesa

Fernando Caixeta; Joazi, Leandro Amaro, Suéliton e Leonan; Sidney, Victor Paraíba, Watson e João Paulo; Maikinho e Raphael Carioca. Técnico: Marcus Paulo Grippi.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Corrêa e Carlos Henrique de Lima Filho

Quando será Flamengo x Portuguesa

Hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), às 21h35 (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Portuguesa

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)



