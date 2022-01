Inter de Limeira x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Paulista 2022 entre Inter de Limeira e Santos será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Inter de Limeira e Santos se enfrentam hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, São Paulo, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming HBO Max e no serviço de pay-perview Estádio.com. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Santos terá três desfalques por conta da Covid-19. Além do técnico Fábio Carille, Kaiky e Felipe Jonathan também não participam do duelo. Quem segue como dúvida é o atacanre Marinho, que busca condição física após se recuperar de Covid-19.

A Inter de Limeira busca realizar uma boa campanha no Estadual. No ano passado, a equipe foi até as quartas de final, onde foi eliminada pelo Corinthians.

Inter de Limeira x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes que assinaram o serviço de streaming

Estádio.com: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Paulista 2022 - Inter de Limeira x Santos

Escalação provável

Inter de Limeira

Lucas Frigeri; Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo e Rafael Carioca; Jhony, Matheus Galdezani, Lima e Felipe; OSmane Diego Tavares.

Santos

João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Vinícius Zanocelo, Camacho, Gabriel Pirani, Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo.

Arbitragem

Quando será Inter de Limeira x Santos

Hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Inter de Limeira x Santos

Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, São Paulo



