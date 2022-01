Juventude x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Juventude e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, e no serviço de pay-perview Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Após a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro, o Juventude fez 11 contratações para a temporada 2022. Buscando voos mais altos, o time de Caxias também manteve alguns jogadores remanescentes.

Já o Internacional fez algumas contratações para 2022. Alguns dos nomes foram Wesley Moraes, David e Liziero. O clube ainda deve reforçar o elenco para a temporada.

Juventude x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes de televisão a cabo que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Paulista 2022 - Juventude x Internacional

Escalação provável

Juventude

William (César); Rodrigo Soares (Rômulo); Danilo Boza, Rafael Forster e William Matheus; Ricardinho, Jadson, Darlan e Chico; Capixaba e Ricardo Bueno.

Internacional

Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado e Edenilson; Mauricio, Taison e Boschilia; Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Roger Goulart

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Mateus Olivério Rocha

Quando será Juventude x Internacional

Hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Juventude x Internacional

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul



