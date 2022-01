Resultado do jogo do Flamengo no Carioca 2022: time vence Portuguesa-RJ

Resultado do jogo deixou o time carioca com 3 pontos, em segundo lugar da Taça Guanabara, atrás apenas do Vasco. Flamengo venceu a Portuguesa-RJ hoje, 26, por 2 a 1

Flamengo estreou no Campeonato Carioca 2022 com vitória de 2 a 1 sobre a Portuguesa-RJ, em jogo ocorrido na noite de hoje, quarta (26/01). Sem o time principal, Lázaro marcou os dois gols do Rubro-Negro, em boa atuação da garotada, que chegou a fazer 2 a 0. Sanchez anotou para Portuguesa-RJ.

Resultado do jogo deixou o time carioca com três pontos, em segundo lugar da Taça Guanabara, atrás apenas do Vasco. O confronto teve transmissão na Record TV e nos serviços de pay-perview One Football PPV, Carioca PPV e Eleven Sports.

Próximo jogo do Flamengo no Carioca 2022 é contra o Volta Redonda, no sábado, dia 29.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campeonato Carioca 2022: onde assistir ao vivo aos jogos?

Sem contrato fechado com a Rede Globo, as partidas serão transmitidas em TV aberta e streaming. Dessa vez, pelo segundo ano consecutivo, o campeonato terá a transmissão pela Record TV, que detém os direitos de transmissão do torneio. O público cearense também poderá acompanhar os duelos por meio da afiliada da Record, a TV Cidade Fortaleza.

Os 16 jogos exibidos na emissora poderão ser assistidos nos canais do Flow Sport Club no YouTube e na Twitch Ronaldo TV, do Ronaldo Fenômeno, no do canal do Gaules e pela Twitch de Casimiro. No entanto, para acompanhar o campeonato por completo, é necessário acessar o streaming Cariocão Play. O preço para assistir a todos os jogos é de R$ 129,90, com o jogo avulso custando R$ 29,90. Os sócios torcedores adimplentes com seus clubes terão desconto de 10% na aquisição do serviço.

Campeonato Carioca 2022: Taça Guanabara e Taça Rio; como funciona a disputa?

Na fase de grupo, os times jogarão em 11 partidas. Finalizadas as disputas, o primeiro colocado torna-se o campeão da Taça Guanabara. Em seguida, os quatro melhores times competem nas semifinais do Cariocão, e os da quinta a oitava colocação disputam a simbólica Taça Rio. Ao fim do campeonato, dois times serão rebaixados.

O primeiro grande time a entrar em campo será o Botafogo, na terça-feira, 25, às 21 horas, no estádio Nilton Santos - o Alvinegro encara o Boavista. O próximo será o Flamengo, que estrará diante da Portuguesa, na quarta, 26. No mesmo dia, o Vasco enfrenta o Volta Redonda. Em seguida, o Fluminense encara o Bangu na quinta, dia 27. Audax Rio x Nova Iguaçu e Madureira x Resende completam a rodada.

Campeonato Carioca 2022: quais times participam dos jogos?

Ao todo, 12 times participarão do campeonato, são eles, Botafogo, Boavista, Volta Redonda, Vasco da Gama, Audax Rio, Nova Iguaçu, Flamengo, Portuguesa, Fluminense, Bangu, Resende e Madureira.

Campeonato Carioca 2022: tabela de jogos

Campeonato Carioca 2022: 1ª rodada

25/01 - Boavista x Botafogo

26/01 - Volta Redonda x Vasco da Gama

26/01 - Audax Rio x Nova Iguaçu

26/01 - Flamengo x Portuguesa

27/01 - Fluminense x Bangu

27/01 - Madureira x Resende

Campeonato Carioca 2022: 2ª rodada

29/01 - Volta Redonda x Flamengo

29/01 - Portuguesa x Audax Rio

29/01 - Vasco da Gama x Boavista

30/01 - Madureira x Fluminense

30/01 - Botafogo x Bangu

30/01 - Resende x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca 2022: 3ª rodada

02/02 - Vasco da Gama x Nova Iguaçu

02/02 - Flamengo x Boavista

02/02 - Bangu x Volta Redonda

03/02 - Fluminense x Audax Rio

03/02 - Resende x Portuguesa

03/02 - Botafogo x Madureira

Campeonato Carioca 2022: 4ª rodada

05/02 - Boavista x Volta Redonda

06/02 - Flamengo x Fluminense

06/02 - Portuguesa x Bangu

06/02 - Madureira x Vasco da Gama

07/02 - Resende x Audax Rio

07/02 - Botafogo x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca 2022: 5ª rodada

09/02 - Audax Rio x Flamengo

09/02 - Vasco da Gama x Portuguesa

09/02 - Fluminense x Botafogo

09/02 - Volta Redonda x Resende

09/02 - Bangu x Madureira

09/02 - Nova Iguaçu x Boavista

Campeonato Carioca 2022: 6ª rodada

13/02 - Flamengo x Nova Iguaçu

13/02 - Volta Redonda x Madureira

13/02 - Fluminense x Portuguesa

13/02 - Audax Rio x Boavista

13/02 - Bangu x Resende

13/02 - Vasco da Gama x Botafogo

Campeonato Carioca 2022: 7ª rodada

16/02 - Volta Redonda x Audax Rio

16/02 - Nova Iguaçu x Fluminense

16/02 - Vasco da Gama x Bangu

16/02 - Portuguesa x Boavista

16/02 - Madureira x Flamengo

16/02 - Botafogo x Resende

Campeonato Carioca 2022: 8ª rodada

20/02 - Fluminense x Volta Redonda

20/02 - Audax Rio x Vasco da Gama

20/02 - Nova Iguaçu x Bangu

20/02 - Portuguesa x Madureira

20/02 - Botafogo x Flamengo

20/02 - Resende x Boavista

Campeonato Carioca 2022: 9ª rodada

06/03 - Volta Redonda x Nova Iguaçu

06/03 - Fluminense x Vasco da Gama

06/03 - Bangu x Audax Rio

06/03 - Flamengo x Resende

06/03 - Portuguesa x Botafogo

06/03 - Boavista x Madureira

Campeonato Carioca 2022: 10ª rodada

13/03 - Flamengo x Vasco da Gama

13/03 - Nova Iguaçu x Portuguesa

13/03 - Botafogo x Volta Redonda

13/03 - Resende x Fluminense

13/03 - Boavista x Bangu

13/03 - Madureira x Audax Rio

Campeonato Carioca 2022: 11ª rodada

20/03 - Bangu x Flamengo

20/03 - Portuguesa x Volta Redonda

20/03 - Boavista x Fluminense

20/03 - Vasco da Gama x Resende

20/03 - Nova Iguaçu x Madureira

20/03 - Audax Rio x Botafogo

Tags