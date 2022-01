Palmeiras x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Paulista 2022 entre Palmeiras e Ponte Preta será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h35 (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na tv Aberta, na Record, e no serviço de pay-perview Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Palmeiras faz a sua segunda partida pela competição, enquanto o Macaca joga pela primeira vez. O Verdão tem o desfalque de três jogadores por conta das convocações para a Data Fifa.

Kuscevic, Gustavo Gómez e Weverton não participam do duelo pelo Palmeiras. Do lado da Ponte, Pedro Júnior não joga por estar com sintomas gripais.



Palmeiras x Ponte Preta ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Premiere: para clientes de televisão por assinatura que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x Ponte Preta

Escalação provável

Palmeiras

Marcelo Lomba; Luan, Murilo e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphel Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ponte Preta

Ygor Vinhas; Norberto, Dedé (Léo Santos), Fábio Sanches e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro (Matheus Jesus), Léo Naldi, Marcos Júnior, Wesley e Fessin; Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Quando será Palmeiras x Ponte Preta

Hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), às 21h35 (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Ponte Preta

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

