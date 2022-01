Maringá x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Paranaense 2022 entre Maringá e Athletico Paranaense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Maringá e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2022. A partida será disputada no estádio Willie Davids, em Maringá (PR), às 21h30 (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-perview One Football PPV. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Athletico Paranaense derrotou o Paraná na primeira rodada e agora visita o Maringá em busca de manter os 100% de aproveitamento no campeonato.

Já o Maringá vem de derrota sofrida para o Londrina e busca conseguir a primeira vitória no Estadual.



Maringá x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Paranaense 2022 - Maringá x Athletico-PR

Escalação provável

Maringá

Dheimison; Marcos Vinícius, Bruno Luiz, Ronald e Carlinhos; João Denoni, Parrudo e Matheus Bianqui; Mirandinha, Robertinho e Alemão. Técnico: Jorge Castilho.

Athletico-PR

Anderson; Matheus Felipe, Luan Patrick e Lucas Fasson; Leonardo Ataíde, Pablo Siles, Juninho e Vinícius Kauê; Jader, Reinaldo e Rômulo. Técnico: Alberto Valentim.

Arbitragem

Árbitro: Ivan Correa Laureano

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Alessandro Rodrigues Mori

Quando será Maringá x Athletico-PR

Hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), às 21h30 (horário de Brasília)

Onde será Maringá x Athletico-PR

Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)



