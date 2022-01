Grêmio x Caxias ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Caxias se enfrentam hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-perview Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Após cair para a Série B, o Grêmio realiza sua primeira partida oficial. O time chega ao duelo com o elenco ainda em formação.

Com um time novo, o Caxias vai em busca de surpreender e ir em busca do título estadual. O time será comandado pelo técnico Rogério Zimmermann.

Grêmio x Caxias ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes de televisão a cabo que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2022 - Grêmio x Caxias

Escalação provável

Grêmio

Felipe Scheibig; Felipe, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela e Bitello; Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo; Elias Manoel. Técnico: Cesar Lopes.

Caxias

Marcelo Pitol; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales, Jonathan (Rennan Siqueira); Amaral, Davi Lopes (Vidaletti), Diogo Sodré; França, Gustavinho, Giovane Gomez. Técnico: Rogério Zimmermann.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Michael Stanislau e Otavio Legramanti

Quando será Grêmio x Caxias

Hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Caxias

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

