Floresta recebe Sampaio Corrêa em confronto direto para se afastar do Z-4 da Série C

Lobo da Vila mede forças com Bolívia Querida no PV, nesta segunda-feira, 22, às 20 horas, e tem chance de abrir distância da zona de rebaixamento

Invicto há três jogos, o Floresta quer dar sequência ao bom momento e aproveitar a oportunidade em um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento da Série C. Nesta segunda-feira, 22, Lobo recebe o Sampaio Corrêa, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da competição.

O Verdão e a Bolívia Querida têm os mesmos 13 pontos somados, mas os cearenses levam vantagem no número de vitórias (quatro a três) e, por isso, estão uma posição acima. O eventual vencedor do duelo nordestino, portanto, complica a situação do oponente e ganha fôlego na briga contra a queda.

O Floresta, em campanha de recuperação, soma quatro triunfos nos últimos seis jogos — teve ainda uma derrota (para o Tombense) e um empate (com o São José). Neste recorte, superou Confiança (1 a 0), Náutico (1 a 0), Caxias (2 a 1) e CSA (2 a 1). Após o início na Terceirona com sete reveses consecutivos e presença na lanterna durantes seis rodadas, o Lobo da Vila reagiu e está vivo na luta pela permanência.