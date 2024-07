Ferroviário visita Confiança em duelo direto para sair do Z-4 da Série C

Técnico Paulinho Kobayashi em treino do Ferroviário Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Sem vencer há quatro jogos, o Ferroviário busca reagir na reta final da primeira fase da Série C e tem pela frente um confronto direto, que dá a possibilidade imediata de sair da zona de rebaixamento. O time coral enfrenta o Confiança, nesta segunda-feira, 22, às 20 horas, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 14ª rodada. O Tubarão não ganha há mais de um mês, desde o triunfo por 3 a 2 sobre o São José, em 19 de junho. Desde então, foram três derrotas e um empate (0 a 0 com a Ferroviária-SP). Os reveses para Remo (2 a 1), Volta Redonda (2 a 0) e Ypiranga (2 a 0), de maneira seguida, fizeram a equipe da Barra do Ceará cair na tabela de classificação e entrar no grupo da degola. No retrospecto recente de tropeços, portanto, foram seis gols sofridos e apenas um marcado em quatro duelos, o que fez o técnico Paulinho Kobayashi ligar o sinal de alerta para a situação e promover mudanças na escalação em busca de soluções.