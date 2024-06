Floresta é derrotado por 3 a 0 e pode retornar ao Z4 até o fim da rodada

Encerrando a sequência vitoriosa na Série C, o Floresta foi derrotado fora de casa pelo Tombense por 3 a 0 na tarde deste sábado, 22. Com o revés, o Lobo da Vila permanece na 16ª colocação e pode retornar ao Z-4 até o fim da décima rodada.

Após o apito inicial, os visitantes ficaram à vontade para iniciar melhor a partida. Logo nos primeiros momentos, a superioridade foi do Floresta, que criou a primeira grande chance do jogo aos cinco minutos. Recebendo um lançamento de Watson, Romarinho dominou e recuou para Buba, que desperdiçou ao chutar à direita do gol.

Com maior posse de bola do Floresta, o Tombense criou a primeira chance somente aos 15 minutos. Livre da marcação, o atacante Rafinha mandou a bola por cima do goleiro Luiz Daniel. A partir dessa jogada, a equipe da casa começou a se impor e forçar a defesa do Lobo da Vila, não demorando a converter as chances em gol. Aos 28 minutos, o Carcará abriu o placar com gol de rebote do atacante Rafinha. Até o fim do primeiro tempo, o Floresta seguiu se portando bem defensivamente, mas sem criar boas chances de gol.