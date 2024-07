Atlético Cearense empata, conta com "ajuda" do Iguatu e se classifica na Série D

O outro representante do estado no torneio, Maracanã, entrou em campo já eliminado frente ao América-RN, na Arena das Dunas, em Natal-RN e acabou sendo derrotado por 2 a 1

O futebol cearense contará com dois representantes na próxima fase da Série D do Brasileiro. O Iguatu, já classificado, venceu o Sousa-PB por 1 a 0, neste domingo, 21, no Morenão. Este resultado favoreceu diretamente ao Atlético Cearense, que mesmo empatando com o Potiguar, fora de casa, em 1 a 1, assegurou sua vaga.

O Azulão do Centro Sul encerra a primeira parte do campeonato com uma campanha sólida. Segundo lugar do Grupo A3, o time teve oito vitórias, três empates e três derrotas, encerrando, assim, com 27 pontos ao todo. No mata-mata, encara a Jacuipense-BA.