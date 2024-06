Nos acréscimos, Floresta vence Caxias e deixa Z4 da Série C

Com o resultado, a equipe cearense se afastou momentaneamente da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro Crédito: Kely Fotógrafa / Floresta EC

Em uma partida emocionante, o Floresta garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, na noite deste domingo, 30, no estádio Presidente Vargas. Com o resultado, a equipe cearense se afastou momentaneamente da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, ultrapassando CSA, Confiança e Náutico, que ainda jogam na rodada. A partida começou com o Floresta tomando a iniciativa e abrindo o placar logo aos 8 minutos. Após Romarinho acertar o travessão, Buba tentou o rebote, mas o chute acabou batendo na mão de Mendes, resultando em um pênalti. Ícaro cobrou com precisão e colocou o Floresta na frente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A equipe da casa continuou pressionando e criou várias chances de gol, mas a falta de pontaria e a boa marcação do Caxias impediram que ampliassem a vantagem. A melhor oportunidade do time gaúcho no primeiro tempo veio no último lance, quando Peninha cobrou uma falta que obrigou o goleiro Luiz Daniel a fazer uma boa defesa. Assim, o primeiro tempo terminou com o Floresta vencendo por 1 a 0.