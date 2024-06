Floresta vence Náutico nos Aflitos, emenda segunda vitória e sai do Z-4 da Série C

Com gol de Buba, Lobo da Vila alcançou segunda vitória consecutiva e saiu de maneira provisória da zona de rebaixamento do certame nacional

Com o resultado, o Lobo cearense saiu da lanterna, indo para a 16ª colocação com seis pontos e pode permanecer fora do Z-4 caso o Sampaio Corrêa não supere o São Bernardo em jogo que fecha a nona rodada rodada do certame nacional.

Após oito rodadas, o Floresta saiu da zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão. A subida na tabela foi alcançada na noite desta segunda-feira, 17, quando o Verdão da Vila venceu o Náutico no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, por 1 a 0, com gol marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Buba.

Foi dentro dessa dinâmica que, aos 18 minutos, Buba colocou o Lobo da Vila na frente do placar. Após uma cobrança de escanteio de Marcelo, o camisa 23 cabeceou para abrir o marcador para o Verdão e impor pressão no Timbu, que então teve de correr atrás de um empate sob vaias da arquibancada.

A pressão do torcedor fez, no entanto, com que a equipe pernambucana atuasse de maneira ainda mais nervosa. Deste modo, nem as alterações do estreante técnico Bruno Pivetti fizeram com que o grupo alvirrubro alcançasse um empate, dando ao Floresta a primeira primeira vitória como visitante, a segunda do grupo na Série C de 2024.

O Lobo da Vila volta a campo no próximo sábado, 22, às 17 horas, quando enfrenta o Tombense no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, Minas Gerais, pela décima rodada do certame nacional.